Две принцессы: Яна Соломко умилила снимком с маленькой дочкой (Фото)

Яна предстала в черной модной футболке, а ее малышка запечатлена - в розовой. В звездной мамы волосы собраны в хвост, при этом в Киры, аккуратно уложены в два пучка. Соломко с наследницей крепко держатся за руки и сосредоточено смотрят в объектив камеры.
"В детстве я так точно не умела позировать", - такой подписью сопроводила фото Яна Соломко.
Поклонники не смогли пройти мимо семейного снимка с наследницей и засыпали певицу комплиментами.
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"Красотка, вся в мамулю!", "Какие же вы прекрасные!", "Класс! Такие милые", "Прелесть!", "Кира уже такая взрослая", "Очень прикольные", "Ого, Яна! Волшебные", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, после расставания с мужем-бизнесменом Олегом Солодухиным Яна Соломко начала воспитывать 5-летнюю дочку Киру самостоятельно. Украинская певица часто публикует фотографии с юной красоткой, а та совсем не стесняется камеры и радостно позирует звездной маме.