Две принцессы: Яна Соломко умилила снимком с маленькой дочкой (Фото)

Украинская певица опубликовала фото с дочерью Кирой. На этот раз в кадре девушки позировали в своем автомобиле, примерив стильные солнцезащитные очки.

Яна предстала в черной модной футболке, а ее малышка запечатлена - в розовой. В звездной мамы волосы собраны в хвост, при этом в Киры, аккуратно уложены в два пучка. Соломко с наследницей крепко держатся за руки и сосредоточено смотрят в объектив камеры.

"В детстве я так точно не умела позировать", - такой подписью сопроводила фото Яна Соломко.

Поклонники не смогли пройти мимо семейного снимка с наследницей и засыпали певицу комплиментами.

View this post on Instagram A post shared by Яна Соломко SOYANA (@yana.solo) on Jul 4, 2020 at 2:49am PDT

"Красотка, вся в мамулю!", "Какие же вы прекрасные!", "Класс! Такие милые", "Прелесть!", "Кира уже такая взрослая", "Очень прикольные", "Ого, Яна! Волшебные", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, после расставания с мужем-бизнесменом Олегом Солодухиным Яна Соломко начала воспитывать 5-летнюю дочку Киру самостоятельно. Украинская певица часто публикует фотографии с юной красоткой, а та совсем не стесняется камеры и радостно позирует звездной маме.