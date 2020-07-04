В бассейн с головой: певица NK озадачила фанов странным поступком (Видео)

Популярная украинская певица Настя Каменских удивила подписчиков Инстаграм смелым, но необъяснимым поступком. Артистка предложила придумать описание к новому видео, где она нырнула в бассейн в платье и босоножках.

В разгар летнего сезона Настя Каменских уже успела показала фигуру в купальнике и насладиться релаксом в бассейне. Однако новое видео певицы кардинально отличается от привычных публикаций звезд. В инстаграм-профиле она поделилась курьезным роликом, на котором погрузилась в воду в стильном look.

Видео Каменских сняла вблизи своего загородного дома. Для съемки она выбрала нежное платье персикового цвета свободного кроя с пышной юбкой. Талию артистка подчеркнула массивным черным поясом, который гармонично сочетался со стильными босоножками на каблуках. Волосы она оставила распущенными, а перед камерой появилась без косметики.

Настя Каменских эффектно продефилировала к бассейну с полотенцем в руках. Она положила его на воду и вызывающе нырнула в бассейн так, будто импровизированный подиум имел продолжение. Сама певица не стала комментировать такой смелый поступок и предложила фолловерам придумать подпись.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Jul 4, 2020 at 12:33am PDT

Похоже, поклонники в восторге от нового видео звезды, ведь всего за несколько часов его посмотрели более 800 тысяч пользователей.

Фаны радостно комментировали пост и предлагали свои забавные варианты, как объяснить неожиданный поступок Насти Каменских: "Когда входишь во взрослую жизнь"; "Когда мама говорит: "Давай купим тебе очки", - а ты доказываешь, что ты все хорошо видишь"; "Ушла по-английски"; "Походка - кошки, грация - картошки"; "Ди Каприо в "Титанике" отдыхает. Как ты красиво под воду ушла".