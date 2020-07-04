Настя Каменских раскрыла собственный секрет счастья

33-летняя певица уверена, что счастье есть внутри каждого человека, но его необходимо выращивать в себе, окружая себя хорошими людьми, которые тебя понимают и поддерживают, и занимаясь любимыми делами, которые развивают и вдохновляют тебя.

Настя Каменских (NK) буквально 24/7 излучает радость и невероятную энергию. Знаменитость рассказала, что это благодаря правильному питанию и занятиям спортом, но у нее есть еще один секрет, который поможет каждому почувствовать себя счастливым.

Супруга Потапа на своей странице в Instagram опубликовала вдохновляющий снимок, на котором видно как Настя позирует в белых шортиках и зеленом топе со змеиным принтом.

В подписи к новой публикации артистка поделилась своими мыслями о том, что делает людей счастливыми.

Создавайте свое счастье сами – не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь! – посоветовала певица.

Как сообщалось ранее, Украинский юморист и актер Юрий Ткач опубликовал в сети яркое семейное фото, которое умилило его поклонников.