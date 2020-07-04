Настя Каменских раскрыла собственный секрет счастья

Настя Каменских (NK) буквально 24/7 излучает радость и невероятную энергию. Знаменитость рассказала, что это благодаря правильному питанию и занятиям спортом, но у нее есть еще один секрет, который поможет каждому почувствовать себя счастливым.
Супруга Потапа на своей странице в Instagram опубликовала вдохновляющий снимок, на котором видно как Настя позирует в белых шортиках и зеленом топе со змеиным принтом.
В подписи к новой публикации артистка поделилась своими мыслями о том, что делает людей счастливыми.
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Счастье - оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром Поэтому создавайте своё счастье сами - не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь! А я дарю свою улыбку вам!
Создавайте свое счастье сами – не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь! – посоветовала певица.
Как сообщалось ранее, Украинский юморист и актер Юрий Ткач опубликовал в сети яркое семейное фото, которое умилило его поклонников.