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Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)

Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)
22:15 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram
На днях герцог Кембриджский проверил работу вновь открывшихся баров, которые были закрыты во время затяжного карантина. 38-летний принц Уильям был без своей супруги, Кейт Миддлтон.

В официальном аккаунте Кембриджей в Instagram появилась серия фото, где герцог приятно проводит время в компании работников одного из заведений Лондона за бокалом пенного. Выбор супруга Кейт Миддлтон пал на 600-летний паб, расположенный неподалеку от его дома в Норфолке.

Такого долгожданного гостя встретили сами владельцы - пара Энтони и Джанетт занимаются этим бизнесом уже 25 лет. С марта их заведение было закрыто, а только несколько недель назад правительство разрешило пабам начать работать навынос. 

Герцог Кембриджский признавался, что очень скучает по визитам в пабы и по пинтам сидра. Именно этот алкогольный напиток стал его любимым. Внук Елизаветы II воспользовался первой же возможностью отправиться в паб: он посмотрел, как хозяевам удалось адаптироваться к новым реалиям. На входе герцог воспользовался дезинфектором для рук, но не стал надевать защитную маску и перчатки.

 
 
 
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"Первый посетитель?" - с надеждой спросил принц Уильям.

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"Герцог пожелал удачи всему коллективу и расспросил, как сотрудникам удалось адаптироваться к новым условиям", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца. 

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Принц Уильям, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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