Поздравила с Днем независимости и показала ножки: Холли Берри потрясла своей фигурой (Фото)

В субботу, 4 июля, США отметила свой 244-й день независимости. По случаю даты 53-летняя голливудская актриса Холли Берри решила поздравить всех американцев, опубликовав соответствующий пост у себя в Инстаграме.

Актриса, красоте и стройности которой могут позавидовать даже молоденькие девушки, пожелала всем спокойного и безопасного времени, а также призвала проявить инициативу для борьбы с неравенством.

"С Днем независимости! В этом году мы пересмотрели, что значит быть патриотом. Давайте продолжим борьбу за истинную независимость для ВСЕХ в этот День независимости - посмотрите истории о том, как использовать свой голос, выступите за тех, кто нуждается в нашей помощи, и внесите долгосрочные и действенные изменения в наше сообщество", - написала Холли.

Свой пост знаменитость сопроводила откровенным снимком в купальнике. Подписчики актрисы согласились с посылом публикации и в очередной раз восхитились стройной фигурой 53-летней Холли Берри.

View this post on Instagram A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Jul 4, 2020 at 12:19pm PDT

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп обратился к нации по случаю празднования Дня независимости США. Он подчеркнул, что в течение последних месяцев "американский дух, бесспорно, прошел через испытания многих вызовов". И несмотря на все неприятности, Соединенные Штаты пережили несколько величественных моментов триумфа.