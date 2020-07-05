Трое из ларца: Лилия Ребрик умилила сеть снимком с дочками

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик очаровала сеть яркой фотографией с дочками. Лилия опубликовала семейный кадр на личной странице в инстаграме.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик неоднократно делилась с поклонниками фото, которые были сделаны на территории дома, где звезда вместе с семьей находилась в самоизоляции.

Иметь собственный двор летом 2020 года – это немалая роскошь. Поскольку отдых в популярных местах является достаточно опасным, то Ребрик с мужем и детьми проводят время на природе. На территории загородного дома они поставили бассейн, повесили гамак, поэтому могут прекрасно отдохнуть и сполна насладиться солнечными летними днями.

На фотографии, которую обнародовала Лилия, она вместе с дочками – Дианой и Полиной позируют, сидя на кресле-мешке, расположенном на ярком газоне. Все трое одеты в family look – белые пижамы, которые состоят из майки и шорт. У наряда интересный принт с изображением девочки, гуляющей с собакой. Девочки решили пройтись по зеленой травке босиком, что придало их образам домашнего уюта.

Ребрик отдохнула от ежедневного макияжа и предстала перед камерой, демонстрируя естественную красоту без косметики. Волосы она уложила ровно.