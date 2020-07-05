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Трое из ларца: Лилия Ребрик умилила сеть снимком с дочками

Трое из ларца: Лилия Ребрик умилила сеть снимком с дочками
17:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua
Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик очаровала сеть яркой фотографией с дочками. Лилия опубликовала семейный кадр на личной странице в инстаграме.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик неоднократно делилась с поклонниками фото, которые были сделаны на территории дома, где звезда вместе с семьей находилась в самоизоляции.

Иметь собственный двор летом 2020 года – это немалая роскошь. Поскольку отдых в популярных местах является достаточно опасным, то Ребрик с мужем и детьми проводят время на природе. На территории загородного дома они поставили бассейн, повесили гамак, поэтому могут прекрасно отдохнуть и сполна насладиться солнечными летними днями.

На фотографии, которую обнародовала Лилия, она вместе с дочками – Дианой и Полиной позируют, сидя на кресле-мешке, расположенном на ярком газоне. Все трое одеты в family look – белые пижамы, которые состоят из майки и шорт. У наряда интересный принт с изображением девочки, гуляющей с собакой. Девочки решили пройтись по зеленой травке босиком, что придало их образам домашнего уюта.

 
 
 
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Вчіть своїх дітей мріяти! Плекайте їхнє бажання мріяти, підтримуйте їхні мрії - так розвивається фантазія, так вони вчаться досягати цілей і якщо ви не принижуєте їхніх мрій, то саме так стаєте ще ближчими. Ваша дитина хоче полетіти у космос?! Будь ласка! Хай читає якомога більше інформації, хай тренує свої тіло і мозок!  Повірьте, потім ця мрія обов‘язково трансформується у реальнішу! Хоча, а, може, й справді полетить?! Наприклад, моя Діана мріє стати... ветеринаром! Рве шаблони даремно думаєте, що в родині танцівника та актриси діти обов’язково підуть по їхніх стопах (хоча задатки в неї є для обох професій ). Але я підтримую її прагнення обрати свій шлях. Наприклад, плануємо спільний візит до притулку тварин, аби Діана ближче познайомилася з професією, про яку мріє, і знала про неї якомога більше. А я мріяла бути директором універмагу і мої батьки терпляче чекали, коли я переросту це своє бажання! Та при цьому жодного разу не принизили моєї мрії і завжди сприймали її серйозно. Підтримали мене і коли я вирішила бути актрисою - ніхто навіть не намагався мене переконати. Ким мріяли бути ви? Чи підтримують вас батьки у ваших мріях? А які мрії у вас зараз? Пишіть! Давайте помріємо разом #ребрикщасливародина

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Приоделась для Остапчука, а он не пришел: Лилия Ребрик похвасталась стильным нарядом

Ребрик отдохнула от ежедневного макияжа и предстала перед камерой, демонстрируя естественную красоту без косметики. Волосы она уложила ровно. 

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Лилия Ребрик, Телеведущая.

Автор:

Телеграф
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