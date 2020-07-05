С милыми косичками: Иванка Трамп поделилась семейным фото

Иванка Трамп вместе с мужем и детьми отметила День независимости США на природе. Для праздника дочь американского президента выбрала стильный наряд.

38-летняя американская бизнесвумен Иванка Трамп поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким семейным фото. Дочь американского лидера с мужем Джаредом Кушнером и детьми отметила День независимости США на природе.

Для праздника Трамп выбрала модный сарафан из денима из коллекции бренда CO. Наряд с широким поясом и вырезом в зоне декольте подчеркнул стройную фигуру Иванки.

Свой стильный образ многодетная мама дополнила черными босоножками и прической с косичками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy 4th of July! Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 4 Июл 2020 в 5:58 PDT

Иванка и Джаред Кушнер воспитывают троих детей — дочь Арабеллу Роуз и сыновей Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса.