С милыми косичками: Иванка Трамп поделилась семейным фото

38-летняя американская бизнесвумен Иванка Трамп поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким семейным фото. Дочь американского лидера с мужем Джаредом Кушнером и детьми отметила День независимости США на природе.
Для праздника Трамп выбрала модный сарафан из денима из коллекции бренда CO. Наряд с широким поясом и вырезом в зоне декольте подчеркнул стройную фигуру Иванки.
Свой стильный образ многодетная мама дополнила черными босоножками и прической с косичками.
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Иванка и Джаред Кушнер воспитывают троих детей — дочь Арабеллу Роуз и сыновей Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса.