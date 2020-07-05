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С милыми косичками: Иванка Трамп поделилась семейным фото

С милыми косичками: Иванка Трамп поделилась семейным фото
18:45 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Иванка Трамп вместе с мужем и детьми отметила День независимости США на природе. Для праздника дочь американского президента выбрала стильный наряд.

38-летняя американская бизнесвумен Иванка Трамп поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким семейным фото. Дочь американского лидера с мужем Джаредом Кушнером и детьми отметила День независимости США на природе.

Для праздника Трамп выбрала модный сарафан из денима из коллекции бренда CO. Наряд с широким поясом и вырезом в зоне декольте подчеркнул стройную фигуру Иванки.

Свой стильный образ многодетная мама дополнила черными босоножками и прической с косичками.

 
 
 
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Happy 4th of July! 

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

В тренде: Иванка Трамп продемонстрировала стильный летний образ

Иванка и Джаред Кушнер воспитывают троих детей — дочь Арабеллу Роуз и сыновей Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп.

Автор:

Телеграф
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