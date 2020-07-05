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Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури

Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter
Финский актер Вилле Хаапасало, известный по роли в комедии "Особенностей национальной охоты", вынужден продавать хачапури. Из-за пандемии коронавируса артист остался без работы.

Съемки в кино, постановки в театре и выставки Хаапасало пришлось отменить или перенести, сообщил актер. Из-за этого он решил развивать свой бизнес — печь и продавать хачапури в финском селе Пуумала.

Хаапасало владеет ресторанным бизнесом в Хельсинки. По его словам, блюдо пользуется большой популярностью среди местных жителей, поэтому он решил открыть небольшую пекарню в селе Пуумала.

Ежедневно у дверей заведения выстраиваются очереди, рассказал актер. Он также рассказал, что теперь ему приходится рано вставать, печь хачапури, отвозить его на точку и продавать.

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Стоимость одной порции — 12 евро. Рабочий день Хаапасало часто ненормированный, однажды ему пришлось работать 19,5 часов подряд.

Несмотря на трудности, актер доволен, что занят делом и имеет источник дохода в непростое для многих время.

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Актер, Коронавирус, вилле хаапасало.

Автор:

Телеграф
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