Джулия Робертс и Дэниэл Модер отметили 18 годовщину свадьбы (Фото)

После слухов о разводе Джулия Робертс чувственно поздравила мужа с 18-летием брака. Актриса поделилась романтичным фото с Дэниэлом Модером.

Голливудская киноактриса Джулия Робертс стала одной из наиболее обсуждаемых звезд западной прессы во время карантина. Журналисты заявляли, что актриса якобы разводится со своим мужем Даниэлем Модером после 17 лет брака. Похоже, волноваться теперь не стоит.

5 июля звезда фильма "Красотка" оставила на своей инстаграм-странице романтическое фото, которым развеяла все слухи о проблемах в ее семье. На снимке женщина нежно целует мужчину в щеку, в то время как он внимательно смотрит на камеру.

"18 лет", – лаконично подписала фото Джулия Робертс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ✨18 years✨ #heckyes Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 4 Июл 2020 в 10:24 PDT

Снимок был сделан, похоже, в каюте яхты или в деревянном доме, впрочем, это придало еще большей интимности фото. Джулия была одета в футболке с сине-белой полоской, добавив к образу золотистую цепочку на шее и очки, в то время как Даниэль выбрал белую футболку.

Поклонники радостно отреагировали на фотографию и уже подарили паре полмиллиона своих одобрений.