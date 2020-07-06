Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным
Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

Лилия Ребрик поделилась теплым семейным фото с родителями и сестрой

Лилия Ребрик поделилась теплым семейным фото с родителями и сестрой
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Из-за карантина звезда не могла видеться с родными, которые живут за сотни километров. Однако долгожданная встреча семьи в полном составе все же состоялась в загородном доме ведущей.

Украинская знаменитость Лилия Ребрик переехала в столицу из родных Черновцов ради карьеры на телевидении. 

Актриса и ведущая не скрывает личную жизнь от поклонников и часто делится семейными кадрами и тайнами на личной странице в инстаграме. Лилия Ребрик часто позирует с дочками и мужем, которому уделяет достаточно внимания даже несмотря на плотный график съемок. А вот родители и сестра Юлиана – нечастые гости ее профиля и дома, ведь родные живут в разных уголках страны.

Лилия Ребрик, которая ради заветной профессии актрисы переехала в Киев из Черновцов, построила в столице не только успешную карьеру, но и замечательную семью с танцором Андреем Диким, с которым воспитывает детей Диану и Полину. Однако полную семейную гармонию ведущая чувствует только рядом с мамой, папой и сестрой. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нарешті зустрілися як ми чекали на цю зустріч...

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ирина Федишин взбудоражила фанов соблазнительными снимками

Семейное фото Лилии Ребрик

Родители и сестра Юлиана решили навестить звездную семью в их доме под Киевом, а Лилия Ребрик не удержалась, чтобы не похвастаться уютной атмосферой. На фото она позировала в объятиях мужа рядом с папой Иваном, мамой Верой, сестрой и двумя дочками. По случаю долгожданной встречи родные устроили застолье на свежем воздухе и весело улыбались на камеру.

"Наконец встретились. Как мы ждали эту встречу", – лаконично и душевно подписала Лилия Ребрик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отдых, Лилия Ребрик, Семейные фото.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
04 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
05 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице смягчают карантин: что разрешили
В столице смягчают карантин: что разрешили
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара
&quot;Это будет потрясающе&quot;: Сильвестр Сталлоне готовит &quot;подарок&quot; фанатам &quot;Рокки&quot;
"Это будет потрясающе": Сильвестр Сталлоне готовит "подарок" фанатам "Рокки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь