Удивительно: Маша Ефросинина поразила сходством с мамой

Поддерживая организацию UNFPA Ukraine, Маша Ефросинина поделилась историей своей семьи, в которой выразила восхищение матерью. Женщина рассказала, как с детства мама вселяла в нее надежду и всю свою поддержку, чтобы та не осталась наедине со своими проблемами и мечтами.
Когда же Машу Ефросинину не взяли на балет, ее мама неоднократно говорила, что они еще будут жалеть об этом, так как дочь была очень талантливой. Подобная история случилась и с бальными танцами, где из-за ее большого роста не хотели становиться партнерами другие ребята. Но и тогда ее мама нашла выход и отвела дочку в ансамбль народных танцев "Крым" (напомним, что Маша родилась в городе Керчь, АР Крым).
Поддержку и любовь Ефросинина нашла в маме даже тогда, когда призналась о своем первом поцелуе, за что ее высмеивали в школе, поскольку об этом не принято рассказывать родителям, а когда она выпила слишком много вина с подругой, то их матери, вместо ссор, просто уложили их спать.
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В мои четыре года мама привела меня на балет! Ей сказали: «девочку мы не возьмём- она будет крупной!». Моя мама им подробно рассказала, что они ещё локти будут себе кусать, что упустили великий талант:) ⠀ Когда постарше я расплакалась дома от того, что уже два года танцую на бальных танцах в паре с девочкой, так как все мальчики от меня шарахаются, как от дылды, мама сказала, что не очень-то она всегда любила бальные и, вообще, в народных больше мужественных парней! И отвела меня в ансамбль «Крым». ⠀ О своём первом поцелуе я рассказала маме.. Не подружке, а маме. В школе меня высмеяли, мол, кто так делает? ⠀ Когда мы с классом наклюкались домашним винишком у моей подруги Чибы, ее мама вместе с моей мило уложили нас всех спать... ⠀ Мама с детства и по сей день твердит мне, что я её гордость.. ⠀ Сегодня, когда я вижу, что моя дочь совершает свои ошибки, я говорю ей слова моем мамы мне: «Доченька, действуй, а я поддержу тебя всегда, даже если от тебя отвернётся мир!».... ⠀ Жизнь устроена так, что маленькой девочкой ты не понимаешь, насколько важна мамина вера в тебя! На ее слова: «Доченька, ты самая красивая девочка на планете!»- Ты несомненно говоришь: « Да ладно, это потому что я твоя дочь » К ее шёпоту: «Всё будет хорошо, ты справишься»- ты скептически относишься, как к безысходной успокоительной родительской фразе... ⠀ И только, став самой мамой девочки, ты понимаешь, что, если бы тебе предложили выбрать одну суперспособность, ты определённо бы выбрала умение уберечь свою малышку от жестокости мира.. ⠀ Но увы, всё, что реально ты можешь- это просто давать ей веру в себя— своей любовью, поддержкой и уважением её личности ... ⠀ #shecounts @unfpaeecaro @_unfpa_ukraine_
Мама с детства и по сей день утверждает мне, что я – ее гордость. Сегодня, когда я вижу, что моя дочь делает свои ошибки, я говорю ей слова, которые говорила мне мама: "Доченька, действуй, а я поддержу тебя всегда, даже если от тебя отвернется мир", – поделилась Маша Ефросинина.
Под трогательной фотографией, где Маша обнимает свою мать, а она – свою внучку Нану, ведущая добавила, что в детском возрасте девочкам изрядно нужна мамина вера. И лучшее понимание этого приходит только тогда, когда сама становишься мамой дочери.