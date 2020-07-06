Удивительно: Маша Ефросинина поразила сходством с мамой

Украинская ведущая Маша Ефросинина в своем инстаграм-профиле показала всей Украине семейную женскую идиллию - свою маму и старшую дочь.

Поддерживая организацию UNFPA Ukraine, Маша Ефросинина поделилась историей своей семьи, в которой выразила восхищение матерью. Женщина рассказала, как с детства мама вселяла в нее надежду и всю свою поддержку, чтобы та не осталась наедине со своими проблемами и мечтами.

Когда же Машу Ефросинину не взяли на балет, ее мама неоднократно говорила, что они еще будут жалеть об этом, так как дочь была очень талантливой. Подобная история случилась и с бальными танцами, где из-за ее большого роста не хотели становиться партнерами другие ребята. Но и тогда ее мама нашла выход и отвела дочку в ансамбль народных танцев "Крым" (напомним, что Маша родилась в городе Керчь, АР Крым).

Поддержку и любовь Ефросинина нашла в маме даже тогда, когда призналась о своем первом поцелуе, за что ее высмеивали в школе, поскольку об этом не принято рассказывать родителям, а когда она выпила слишком много вина с подругой, то их матери, вместо ссор, просто уложили их спать.

Мама с детства и по сей день утверждает мне, что я – ее гордость. Сегодня, когда я вижу, что моя дочь делает свои ошибки, я говорю ей слова, которые говорила мне мама: "Доченька, действуй, а я поддержу тебя всегда, даже если от тебя отвернется мир", – поделилась Маша Ефросинина.

Под трогательной фотографией, где Маша обнимает свою мать, а она – свою внучку Нану, ведущая добавила, что в детском возрасте девочкам изрядно нужна мамина вера. И лучшее понимание этого приходит только тогда, когда сама становишься мамой дочери.