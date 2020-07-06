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В ярком платье: Катя Осадчая вернулась к съемкам программы "Светская жизнь"

В ярком платье: Катя Осадчая вернулась к съемкам программы "Светская жизнь"
21:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская телеведущая вернулась к работе после карантина. Съемки программы "Светская жизнь" идут полным ходом и Катя Осадчая не перестает удивлять своими образами.

Для съемок нового выпуска для телеведущей подобрали стильное платье светло зеленого цвета с непонятным принтом. С первого взгляда кажется, что это анималистический принт, но присмотревшись понятно, что платье цветочное. Талию Кати подчеркивает белый пояс.

Образ ведущей дополнили соломенная шляпа и золотые серьги-кольца.  Красные босоножки на толстом каблуке завершили яркий образ телеведущей.

Легкое платье с высокими разрезами подчеркнуло длинные стройные ноги ведущей, а пикантное декольте добавило шарма. 

 
 
 
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Музичний продюсер Юрій Нікітін і співачка Ольга Горбачова святкують воскову річницю весілля! Хоча це ще як рахувати Відверте інтерв’ю та яскрава сімейна прогулянка розарієм ботанічного саду - уже цієї суботи у «Світському житті»! До зустрічі в ефірі! P.S. Якщо ви в шлюбі, пишіть, яку річницю святкуєте цього року! Нам цікаво дізнатися UPD: Так багато ваших коментарів! Хочемо подарувати парі, яка найдовше разом, невеличкі подарунки від @svitske.shop Результат відшукаємо в коментарях під цим дописом вже цієї суботи! #svitske #osadcha #weddingvibes #Kyiv #Ukraine MUA&Style: @virtsyulia Photo: @veronikamonakova

Публикация от Свiтське Життя (@svitsketv)

"Путешествовать можно и по любимому городу": Катя Осадчая показала любимые места в Киеве

В подписи к фото Катя Осадчая написала о будущем эфире программы. Она взяла интервью у звездной пары - продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Телеведущая, Катя Осадчая.

Автор:

Телеграф
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