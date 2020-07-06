В ярком платье: Катя Осадчая вернулась к съемкам программы "Светская жизнь"

Для съемок нового выпуска для телеведущей подобрали стильное платье светло зеленого цвета с непонятным принтом. С первого взгляда кажется, что это анималистический принт, но присмотревшись понятно, что платье цветочное. Талию Кати подчеркивает белый пояс.
Образ ведущей дополнили соломенная шляпа и золотые серьги-кольца. Красные босоножки на толстом каблуке завершили яркий образ телеведущей.
Легкое платье с высокими разрезами подчеркнуло длинные стройные ноги ведущей, а пикантное декольте добавило шарма.
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Музичний продюсер Юрій Нікітін і співачка Ольга Горбачова святкують воскову річницю весілля! Хоча це ще як рахувати Відверте інтерв’ю та яскрава сімейна прогулянка розарієм ботанічного саду - уже цієї суботи у «Світському житті»! До зустрічі в ефірі! P.S. Якщо ви в шлюбі, пишіть, яку річницю святкуєте цього року! Нам цікаво дізнатися UPD: Так багато ваших коментарів! Хочемо подарувати парі, яка найдовше разом, невеличкі подарунки від @svitske.shop Результат відшукаємо в коментарях під цим дописом вже цієї суботи! #svitske #osadcha #weddingvibes #Kyiv #Ukraine MUA&Style: @virtsyulia Photo: @veronikamonakova
В подписи к фото Катя Осадчая написала о будущем эфире программы. Она взяла интервью у звездной пары - продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой.