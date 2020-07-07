Всегда сдержанная Оля Фреймут засветила обнаженную грудь под жакетом (Фото)

Соответствующий снимок 38-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. 38-летняя женщина примерила на себе только один черный брючный костюм элитного французского бренда Chloé.
Широкие брюки-клеш с высокой талией прекрасно подчеркивали стройность ведущей, а длинный жакет сексуально прикрывал ее обнаженную грудь. Автором пикантного фото стала Яна Токарчук.
Телезвезду снимали на пленку в черно-белых цветах, так что это только добавило шика и эротичности кадру.
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"Старомодное фото на пленку", – так подписала снимок Оля Фреймут.
С целой фотосессии Оля Фреймут поделилась только одним снимком. Но он - концентрация секса и женственности!
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото телеведущей и засыпали ее комплиментами.