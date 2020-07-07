Всегда сдержанная Оля Фреймут засветила обнаженную грудь под жакетом (Фото)

Украинская телеведущая Оля Фреймут редко щеголяет в сети откровенными фото, отдавая предпочтение скромным и изысканным аутфитам. Но новый образ не на шутку взбудоражил сеть.

Соответствующий снимок 38-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. 38-летняя женщина примерила на себе только один черный брючный костюм элитного французского бренда Chloé.

Широкие брюки-клеш с высокой талией прекрасно подчеркивали стройность ведущей, а длинный жакет сексуально прикрывал ее обнаженную грудь. Автором пикантного фото стала Яна Токарчук.

Телезвезду снимали на пленку в черно-белых цветах, так что это только добавило шика и эротичности кадру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Старомодне фото на плівку. @ianatokarchuk @chloe Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 6 Июл 2020 в 6:04 PDT

"Старомодное фото на пленку", – так подписала снимок Оля Фреймут.

С целой фотосессии Оля Фреймут поделилась только одним снимком. Но он - концентрация секса и женственности!

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото телеведущей и засыпали ее комплиментами.