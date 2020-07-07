Лилия Ребрик показала, как спасается от жары во время съемок сериала "Большие Вуйки 2"

Женщина в очередной раз показала, что имеет прекрасное чувство юмора и умеет развеселить.

После длительного карантина знаменитость наконец вернулась к любимой работе и наслаждается каждым моментом.

Забавный снимок Лилия Ребрик опубликовала на личной странице в инстаграм. Ребрик предстала в стильном зеленом платье с принтом в виде белых цветов.

Особое внимание привлекает пикантное декольте телеведущей. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж с нюдовой помадой на губах. Актриса решила полакомиться холодным мороженым, чтобы хотя бы немного отдохнуть и расслабиться в солнечный день.

"Летний вариант микрофона", – забавно подписала снимок Ребрик.

Непосредственно улыбку вызывает выражение ее лица.