Лилия Ребрик показала, как спасается от жары во время съемок сериала "Большие Вуйки 2"

После длительного карантина знаменитость наконец вернулась к любимой работе и наслаждается каждым моментом.
Забавный снимок Лилия Ребрик опубликовала на личной странице в инстаграм. Ребрик предстала в стильном зеленом платье с принтом в виде белых цветов.
Особое внимание привлекает пикантное декольте телеведущей. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж с нюдовой помадой на губах. Актриса решила полакомиться холодным мороженым, чтобы хотя бы немного отдохнуть и расслабиться в солнечный день.
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Літній варіант мікрофона #безмікрофонанікуда #смакдитинства #summer #літо #спека #зйомки Як ви рятуєтесь від спеки?
"Летний вариант микрофона", – забавно подписала снимок Ребрик.
Непосредственно улыбку вызывает выражение ее лица.