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Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище

Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
18:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Судья шоу "Танцы со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины получила должность от Министерства культуры и информационной политики. Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище, выпускницей которого была сама.

Сегодня, 7 июля, Екатерина Кухар стала исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища, информирует Минкульт на официальном сайте.

Звезда украинского шоу-бизнеса и известная в мире балерина уже успела познакомиться с коллективом училища. Преподавателям ее представила заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк.

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим", –отметила Лариса Петасюк.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар уже успела объявить свои основные задачи на новой должности. Она направит усилия на повышение квалификации педагогов, создание современных учебных планов и разработку "Украинской методики классического танца".

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Кроме того, директор Киевского государственного хореографического училища хочет, чтобы заведение получило III-IV уровень аккредитации.

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Все по теме:

Балерина, Прима, Екатерина Кухар.

Автор:

Телеграф
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