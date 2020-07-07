Все тайное становится явным: Дженнифер Энистон "спрятала" свою фамилию в "Друзьях"

Пользователи сети нашли особую деталь, которую внесла в ленту Дженнифер Энистон. И уверены, до сих пор на этот кадр никто не обращал внимание.

Пока весь мир находится в ожидании специального эпизода сериала "Друзья", поклонники ситкома охотно просматривают любимые кадры. Именно там нашли интересную фамилию, которая связана с Дженнифер Энистон.

В финальных кадрах 7 сезона "Друзей" Моника и Чендлер женятся. Однако свадьба пары не проходит без происшествий: их друг Джои Трибиани должен был вести церемонию, но не успел вовремя приехать из-за съемок в военном фильме. И пока Моника не сдерживает волнения за инцидент, ее подруга Рейчел, которую и сыграла Энистон, пытается исправить ситуацию.

По сюжету, Рейчел Грин идет в соседнюю комнату, где была свадьба в греческом стиле. Там она ищет священника, который может заменить Джои. На входе в комнату можно увидеть табличку с надписью "Свадьба Анастассакис Папасифакиса". Первая фамилия – это настоящая фамилия отца Дженнифер Энистон.

Что известно об отце Энистон

В США отец Дженнифер Энистон приехал в 1933 году, когда его семья эмигрировала с острова Крит и поселилась в Нью-Йорке. Настоящим именем мужчины было Яннис Антониос Анастассакис. Такую особенную греческую фамилию никто не мог выговорить, поэтому его заменили на Джон Энистон. Именно таким отца Энистон знают зрители мыльных опер, в которых снимался звездный папа.

Кроме этого, есть еще один факт из биографии Дженнифер Энистон скрытый в "Друзьях".

Так, самой известной ролью Джои Трибиани был сериал "Дни нашей жизни". На самом деле в этой мыльной опере, которая имела бешеную популярность в США, сыграл отец актрисы Джон Энистон. Этими маленькими деталями в ленте звезда сериала "Друзья" хотела отдать дань уважения своему родственнику, который до сих пор является особым человеком в ее жизни.