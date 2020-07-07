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"Немалый вклад сделал и Саша": ONUKA анонсировала новую песню, написанную всей семьей

"Немалый вклад сделал и Саша": ONUKA анонсировала новую песню, написанную всей семьей
21:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
ONUKA сняла милое видео с первенцем и показала, как развлекает его своей музыкой. Звезда призналась, что после его появления на свет уже успела написать песню, к созданию которой присоединился и малыш.

Родителями фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко и музыкальный продюсер Евгений Филатов стали в мае. После возвращения из роддома они устроили трогательную съемку с сыном Сашей и долго не показывали, как изменился их малыш. Однако в Инстаграме звездная мама опубликовала нежное видео, на котором показала не только развлечения с ребенком, но и анонсировала выход нового хита.

Ролик, который покорил сеть, ONUKA сняла в уютной гостиной своего современного дома. Она сидела на диване, виртуозно играла на свирели и ногой качала люльку с сыном в такт музыке. В черном платье свободного кроя и без макияжа певица внимательно наблюдала за малышом, который, похоже, в восторге от таланта мамы.

ONUKA также анонсировала, что готовит для поклонников релиз новой песни. Сейчас она работает над финальными партиями и призналась, что композиция точно отражает ее внутреннее состояние. Кроме того, над ней работала вся звездная семья и даже новорожденный сын. Судя по всему, именно он стал вдохновением для музыкальных премьер матери.

 
 
 
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Серед останніх релізів давно не було пісні, яка настільки точно б відображала мій внутрішній стан і звучала в унісон з тим, що переповнює мене зсередини. ⠀ Цей трек – відверта та чесна сповідь; інтимна історія, яку ми створювали усією сім‘єю — чималий внесок зробив і Сашко. ⠀ Записуємо фінальні партії і незабаром представимо вашій увазі нашу нову музичну місцину. Де вдома. Де затишно. Де тихо, тепло, темно.

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

ONUKA поделилась первым снимком своего малыша (Фото)

"Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала мое внутреннее состояние и звучала в унисон с тем, что переполняет меня изнутри. Этот трек – откровенная и честная исповедь; интимная история, которую мы создавали всей семьей – немалый вклад сделал и Саша", – рассказала певица ONUKA. 

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Песня, Певица, ONUKA.

Автор:

Телеграф
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