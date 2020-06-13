ONUKA поделилась первым снимком своего малыша (Фото)

Украинская певица Наталья Жижченко впервые показала фото своего сына Александра.

На личной странице в инстаграме артистка обнародовала фотографию, которой очаровала сеть. Она показала чувственный кадр своего маленького сына, который появился на свет месяц назад.

Исполнительница показала маленького сына, который лежит на кровати в стильной шапочке серого цвета. Она держит в руках его маленькие ножки, на которые и сделан акцент в фотографии. Также он одет в боди светлого цвета.

Такой кадр очаровал сеть и вызвал активные обсуждения. За два часа поклонники певицы лайкнули его почти 6 тысяч раз и оставили более сотни увлекательных комментариев.

"Ой світ ясний

Поясни мої сни

В темному місці вони

Заквітають вночі", - написала в публикации Наталья.

View this post on Instagram A post shared by ONUKA (@onukaofficial) on Jun 13, 2020 at 5:38am PDT

Напомним, украинская певица, лидер электро-фолкового коллектива ONUKA Ната Жижченко впервые стала мамой. Артистка подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына. Радостной новостью новоиспеченные родители поделились на своих страницах в Instagram. Известно, что счастливое событие в жизни пары произошло в четверг, 14 мая.