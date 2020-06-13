ONUKA поделилась первым снимком своего малыша (Фото)

На личной странице в инстаграме артистка обнародовала фотографию, которой очаровала сеть. Она показала чувственный кадр своего маленького сына, который появился на свет месяц назад.
Исполнительница показала маленького сына, который лежит на кровати в стильной шапочке серого цвета. Она держит в руках его маленькие ножки, на которые и сделан акцент в фотографии. Также он одет в боди светлого цвета.
Такой кадр очаровал сеть и вызвал активные обсуждения. За два часа поклонники певицы лайкнули его почти 6 тысяч раз и оставили более сотни увлекательных комментариев.
"Ой світ ясний
Поясни мої сни
В темному місці вони
Заквітають вночі", - написала в публикации Наталья.
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Напомним, украинская певица, лидер электро-фолкового коллектива ONUKA Ната Жижченко впервые стала мамой. Артистка подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына. Радостной новостью новоиспеченные родители поделились на своих страницах в Instagram. Известно, что счастливое событие в жизни пары произошло в четверг, 14 мая.