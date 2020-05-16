Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый год президентства: Зеленский намерен пообщаться со СМИ
Первый год президентства: Зеленский намерен пообщаться со СМИ
Смягчение карантина "набирает обороты": как будут работать салоны красоты
Смягчение карантина "набирает обороты": как будут работать салоны красоты
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Евгений Филатов рассказал, в честь кого назвали своего первенца
Евгений Филатов рассказал, в честь кого назвали своего первенца

Евгений Филатов рассказал, в честь кого назвали своего первенца

Евгений Филатов рассказал, в честь кого назвали своего первенца
20:52 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица ONUKA и солист группы The Maneken Евгений Филатов впервые стали родителями.

Украинская певица, лидер электро-фолкового коллектива ONUKA Ната Жижченко и солист группы The Maneken Евгений Филатов впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, которого они назвали Александром.

Новоиспеченный папа поделился эмоциями от отцовства, а также объяснил выбор "простого" имени для их первенца. "Это абсолютно новые ощущения. Начинается новая жизнь. Я в предвкушении, очень воодушевлен и вдохновлен на новые подвиги", - рассказал Евгений в "Сніданку з 1+1".

Филатов также рассказал, как они с супругой выбирали имя ребенку.

 
 
 
View this post on Instagram

Филатов Александр Евгеньевич

A post shared by The Maneken (@themaneken) on

"Сына назвали Саша, потому что у Наточки дедушку звали Саша. Брата зовут Саша. Отца зовут Саша. То есть она как-то так полностью окружена. И мне, в принципе, тоже нравится это имя, поэтому мы приняли такое решение и совершенно счастливы этим", - сказал музыкант.

Огурцы с мороженым: Крис Пратт рассказал о предпочтениях своей беременной жены

Ната и Евгений поженились в 2016 году после восьми лет отношений. О будущем пополнении в семье артисты не афишировали, поэтому новость о рождении первенца стала для многих приятной неожиданностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Имя, Евгений Филатов, ONUKA, Ната Жижченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День вышиванки 2020: когда празднуем
День вышиванки 2020: когда празднуем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь