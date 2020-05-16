Евгений Филатов рассказал, в честь кого назвали своего первенца

Новости шоу бизнеса:Певица ONUKA и солист группы The Maneken Евгений Филатов впервые стали родителями.

Украинская певица, лидер электро-фолкового коллектива ONUKA Ната Жижченко и солист группы The Maneken Евгений Филатов впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, которого они назвали Александром.

Новоиспеченный папа поделился эмоциями от отцовства, а также объяснил выбор "простого" имени для их первенца. "Это абсолютно новые ощущения. Начинается новая жизнь. Я в предвкушении, очень воодушевлен и вдохновлен на новые подвиги", - рассказал Евгений в "Сніданку з 1+1".

Филатов также рассказал, как они с супругой выбирали имя ребенку.

View this post on Instagram Филатов Александр Евгеньевич A post shared by The Maneken (@themaneken) on May 14, 2020 at 6:42am PDT

"Сына назвали Саша, потому что у Наточки дедушку звали Саша. Брата зовут Саша. Отца зовут Саша. То есть она как-то так полностью окружена. И мне, в принципе, тоже нравится это имя, поэтому мы приняли такое решение и совершенно счастливы этим", - сказал музыкант.

Ната и Евгений поженились в 2016 году после восьми лет отношений. О будущем пополнении в семье артисты не афишировали, поэтому новость о рождении первенца стала для многих приятной неожиданностью.