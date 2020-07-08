Композитор Эннио Морриконе похоронен в Риме

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер 6 июля. Как сообщает ANSA, захоронение оскароносного маэстро состоялось на кладбище Лаурентино в пригороде Рима в семейном кругу 7 июля.
На церемонии прощания присутствовали только его жена Мария, дети, внуки и адвокат и близкий друг Джорджио Ассума.
Эннио Морриконе похоронили в могиле родственника из-за отсутствия фамильного склепа. С ним попрощались под саундтрек "Mission: Impossible", который он написал к серии фильмов-боевиков "Миссия невыполнима".
Родные Эннио Морриконе ранее сообщали о намерении похоронить композитора без присутствия прессы и папарацци. Церемония действительно была закрытой, а общественность и поклонники по всему миру с уважением восприняли это решение горюющих близких. К слову, именно так маэстро просил похоронить его в собственном некрологе.