"Резала себя и жгла": Пэрис Джексон поделилась, как боролась с депрессией

Дочь знаменитого певца Майкла Джексона истязала себя, пытаясь отвлечься от эмоциональной боли.

22-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис рассказала о сложной борьбе с депрессией, самоповреждении и попытках суицида, которые делала в подростковом возрасте.

"Я себя резала и жгла. Никогда не думала, что умру от этого, ведь именно я управляла бритвой. Я знала, насколько глубоко резать, и отчасти это было ради выброса дофамина", - рассказала модель в новом эпизоде шоу Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn на Facebook.

Пэрис начала резать себя после того, как в подростковом возрасте набрала вес после смерти бабушки Кэтрин Джексон. Самоповреждение она считала способом отвлечься от эмоциональной боли. Также девушка призналась, что много раз пыталась покончить с собой, прежде чем ее отправили в терапевтическую школу-интернат в Юте.

"Проблемы, с которыми я туда поступила, были исправлены. Но я уехала оттуда со многими другими", - рассказала она.

Джексон также рассказала, что перестала принимать антидепрессанты, потому что они подавляли ее положительные чувства вместе с отрицательными. "Моя депрессия идет волнами. Хотя настроение снижается невыносимо, я все равно предпочитаю чувствовать это, чем ничего. Боль намного лучше, чем оцепенение, потому что, по крайней мере, ты что-то чувствуешь", - поделилась она.