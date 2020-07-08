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"Этот фейсконтроль мы прошли": Владимир Дантес мило поздравил супругу с годовщиной

"Этот фейсконтроль мы прошли": Владимир Дантес мило поздравил супругу с годовщиной
17:25 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Украинский певец Владимир Дантес поздравил свою супругу, певицу Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы.

На своей странице в Instagram 32-летний артист разместил яркое летнее фото жены, на котором он держит ее за руку. В подписи к кадру Дантес признался супруге в любви.

"Любимая моя. Вчера пересматривая наши старые фотографии мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба — пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж. Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить!)))) Люблю тебя сильнооооооооо!!!", — написал Дантес.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Любимая моя. Вчера пересматривая наши старые фотографии мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет В Википедии говорится, что деревянная свадьба - пропуск в более осознанный и ещё более крепкий брак. Ну что ж.. Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить!)))) Люблю тебя сильнооооооооо!!!

Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

В годовщину свадьбы Дорофеева показала в Instagram фото с роскошным букетом, который получила в подарок от любимого мужа. Снимок она коротко подписала словом "Любовь".

 
 
 
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Любовь @vladimirdantes

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева оголила ягодицы в новой фотосессии

Напомним, Дантес и Дорофеева узаконили свои отношения 8 июля 2015 года. И в этом году пара отмечает "деревянную свадьбу" — пятилетие со дня заключения брака.

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Все по теме:

Свадьба, Годовщина, Певица, Надя Дорофеева, Владимир Дантес.

Автор:

Телеграф
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