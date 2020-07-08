Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину
Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Ребров дал прогноз на финал Кубка Украины
Ребров дал прогноз на финал Кубка Украины
Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд

Будто из другой жизни: Катя Осадчая поделилась архивным снимком с Парижа

Будто из другой жизни: Катя Осадчая поделилась архивным снимком с Парижа
16:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вспомнила те времена, когда можно было путешествовать когда угодно и ничего не бояться. Звезда поделилась архивным фото, которое сделала в Париже в 2012 году.

Катя обнародовала кадр, который был сделан 7 июля 2012 года. Черно-белые цвета добавляют съемке нежности и одновременно изысканности. Она позирует на фоне невероятно красивой древней архитектуры.

Она одета в белую блузку с воротничком, украшенном камнями. Волосы Осадчая собрала в прическу сзади и надела головной убор с козырьком. Ведущая сделала макияж с акцентом на глазах.

Она отвернула взгляд от камеры, на лице сияет улыбка и, вероятно, что-то рассказывает людям, которые остались за кадром. В заметке Екатерина отметила, что фото было сделано на Неделе высокой моды, поэтому вполне возможно, что это была очередная командировка вместе с программой "Светская жизнь".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Цей день, але вісім років тому. Париж, червень 2012 тиждень #hautecouture #chanel Ніби ретро фото з іншого життя

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

В ярком платье: Катя Осадчая вернулась к съемкам программы "Светская жизнь"

Этот день восемь лет назад. Париж, июнь 2012 года, неделя высокой моды. Будто ретро фото из другой жизни, – написала в публикации звезда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телеведущая, Катя Осадчая.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
04 Сколько яиц можно есть в день: врачи пришли к консенсусу
05 Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: указ Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
Снижение &quot;зеленого&quot; тарифа: в Раде назначили голосование
Снижение "зеленого" тарифа: в Раде назначили голосование
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
Disney сделал заманчивое предложение Джуду Лоу
Disney сделал заманчивое предложение Джуду Лоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь