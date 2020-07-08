Будто из другой жизни: Катя Осадчая поделилась архивным снимком с Парижа

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вспомнила те времена, когда можно было путешествовать когда угодно и ничего не бояться. Звезда поделилась архивным фото, которое сделала в Париже в 2012 году.

Катя обнародовала кадр, который был сделан 7 июля 2012 года. Черно-белые цвета добавляют съемке нежности и одновременно изысканности. Она позирует на фоне невероятно красивой древней архитектуры.

Она одета в белую блузку с воротничком, украшенном камнями. Волосы Осадчая собрала в прическу сзади и надела головной убор с козырьком. Ведущая сделала макияж с акцентом на глазах.

Она отвернула взгляд от камеры, на лице сияет улыбка и, вероятно, что-то рассказывает людям, которые остались за кадром. В заметке Екатерина отметила, что фото было сделано на Неделе высокой моды, поэтому вполне возможно, что это была очередная командировка вместе с программой "Светская жизнь".

Этот день восемь лет назад. Париж, июнь 2012 года, неделя высокой моды. Будто ретро фото из другой жизни, – написала в публикации звезда.