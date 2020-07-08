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Красавица Хейли Болдуин похвасталась шикарной фигурой в летнем платье

Красавица Хейли Болдуин похвасталась шикарной фигурой в летнем платье
20:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Американская модель Хейли Болдуин недавно вернулась из романтического отдыха в штата Юта, где провела время с Джастином Бибером. Сейчас она наслаждается летними днями и демонстрирует летние образы, которые не могут не завораживать.

23-летняя звезда никогда не упускает возможности похвастаться своим стройным телом, что не отрицает ее муж Джастин Бибер. Он всегда восхищался своей красавицей-женой, поэтому модель всегда испытывает еще более уверенной себя от таких взглядов.

На этот раз она поразила публику серией фотографий, на которых позирует на фоне песка и пальм. Вероятно, снимки были сделаны в Калифорнии, ведь там сейчас бурлит настоящее лето. Для вечернего образа она выбрала идеальный бежевый образ из трикотажа, который подчеркнул ее совершенные формы – тонкую талию, стройные ноги и грудь.

Платье на модели имеет максидлину и пикантные разрезы в зоне ребер. Привлекает внимание также глубокое декольте звезды, а само платье фиксируется на бретелях.

 
 
 
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yes, I’ll be wearing a mask with this

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

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Платье песочного цвета прекрасно гармонировало с загорелым телом модели. Свой образ она дополнила несколькими подвесками на шее, кольцами-серьгами, часами и перстнями. Волосы Хейли собрала в низкий пучок и подчеркнула лицо едва заметным нюдовым макияжем. 

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Модель, Хейли Болдуин, Хейли Бибер.

Автор:

Телеграф
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