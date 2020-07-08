Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследования COVID-19: коронавирус может вызвать серьезные нарушения в работе мозга и не только
Исследования COVID-19: коронавирус может вызвать серьезные нарушения в работе мозга и не только
Зеленский: Украинцы еще не готовы к платным дорогам
Зеленский: Украинцы еще не готовы к платным дорогам
Динамо 1:1 Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (2-й тайм)
Динамо 1:1 Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (2-й тайм)
Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
Ученые разгадали новую лунную "загадку"

Джамала поделилась нежными снимками из роддома

Джамала поделилась нежными снимками из роддома
21:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская исполнительница Джамала 19 июня второй раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Селим-Гирай. Теперь артистка поделилась серией трогательных фотографий, на которых показала выписку из роддома.

На личной странице Джамалы в инстаграме появилось несколько чувственных фотографий, где запечатлен один из самых счастливых дней в ее жизни. Она показала, как вместе с малышом отправляется домой из роддома, а также навсегда запечатлела в памяти тот миг, когда впервые встретились ее сыновья – Эмир-Рахман и Селим-Гирай.

Артистка решила поделиться с поклонниками уютными семейными моментами. На кадрах видно, как муж знаменитости встречает ее с новорожденным из роддома, знакомство их сыновей и атмосферное празднование в кругу близких людей.

Появление на свет малыша – это чрезвычайно важный момент для родителей. Они с нетерпением ждут, когда смогут увидеть долгожданного ребенка, взять его на руки и почувствовать невероятные эмоции. Джамала не сдерживала того, что бурлило внутри, она не стеснялась слез, которые появились от счастья второй раз стать мамой.

Певица Джамала рассказала, как растет ее новорожденный сын

Для важного дня певица выбрала длинное летнее платье серого цвета с акцентом на декольте. Соединила его со стильными черными босоножками. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.

"Aile. Семья. Family", – с нежностью подписала снимки Джамала. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Снимки, Певица, Джамала.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Сколько яиц можно есть в день: врачи пришли к консенсусу
04 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
05 Дело Порошенко: суд в третий раз начал избирать меру пресечения экс-президенту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Снижение &quot;зеленого&quot; тарифа: в Раде назначили голосование
Снижение "зеленого" тарифа: в Раде назначили голосование
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
Джамала поделилась нежными снимками из роддома
Джамала поделилась нежными снимками из роддома
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь