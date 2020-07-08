Джамала поделилась нежными снимками из роддома

Украинская исполнительница Джамала 19 июня второй раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Селим-Гирай. Теперь артистка поделилась серией трогательных фотографий, на которых показала выписку из роддома.

На личной странице Джамалы в инстаграме появилось несколько чувственных фотографий, где запечатлен один из самых счастливых дней в ее жизни. Она показала, как вместе с малышом отправляется домой из роддома, а также навсегда запечатлела в памяти тот миг, когда впервые встретились ее сыновья – Эмир-Рахман и Селим-Гирай.

Артистка решила поделиться с поклонниками уютными семейными моментами. На кадрах видно, как муж знаменитости встречает ее с новорожденным из роддома, знакомство их сыновей и атмосферное празднование в кругу близких людей.

Появление на свет малыша – это чрезвычайно важный момент для родителей. Они с нетерпением ждут, когда смогут увидеть долгожданного ребенка, взять его на руки и почувствовать невероятные эмоции. Джамала не сдерживала того, что бурлило внутри, она не стеснялась слез, которые появились от счастья второй раз стать мамой.

Для важного дня певица выбрала длинное летнее платье серого цвета с акцентом на декольте. Соединила его со стильными черными босоножками. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.

"Aile. Семья. Family", – с нежностью подписала снимки Джамала.