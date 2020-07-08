Джамала поделилась нежными снимками из роддома

На личной странице Джамалы в инстаграме появилось несколько чувственных фотографий, где запечатлен один из самых счастливых дней в ее жизни. Она показала, как вместе с малышом отправляется домой из роддома, а также навсегда запечатлела в памяти тот миг, когда впервые встретились ее сыновья – Эмир-Рахман и Селим-Гирай.
Артистка решила поделиться с поклонниками уютными семейными моментами. На кадрах видно, как муж знаменитости встречает ее с новорожденным из роддома, знакомство их сыновей и атмосферное празднование в кругу близких людей.
Появление на свет малыша – это чрезвычайно важный момент для родителей. Они с нетерпением ждут, когда смогут увидеть долгожданного ребенка, взять его на руки и почувствовать невероятные эмоции. Джамала не сдерживала того, что бурлило внутри, она не стеснялась слез, которые появились от счастья второй раз стать мамой.
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Aile. Родина. Family ⠀ Виписка 23.06.2020 ⠀ Дякую за світлини чудовій Яні, яка була зі мною в такі інтимні моменти @pershyipodyh ⠀ #Maşallah
Для важного дня певица выбрала длинное летнее платье серого цвета с акцентом на декольте. Соединила его со стильными черными босоножками. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.
"Aile. Семья. Family", – с нежностью подписала снимки Джамала.