Заботился о безопасности: Джонни Депп рассказал, как покупал 13-летней дочери марихуану

Джонни Депп снабжал свою тогда еще 13-летнюю дочь Лили-Роуз Мелоди Депп марихуаной. Такое признание сделал сам актер во время судебного процесса, в котором участвует он и его бывшая супруга Эмбер Херд. По словам Деппа, он сделал это, заботясь о безопасности дочери.

"Моей дочери было 13 лет, и, как мы все знаем, в 11, 12 и 13 лет, когда вы идете на вечеринку в старшей школе, к вам подходят люди, которые захотят напоить вас, потому что они пьют в 12 и 13, употребляют кокаин в 12 и 13, курят марихуану в 12 и 13, употребляют экстази и много - много наркотиков", - посетовал он.

Однажды дочь показала ему "косяк" и призналась, что не знает, что ей с ним делать. Депп предложил "передать его другому". "Я сказал: "Послушай, милая, если ты на вечеринке и кто-то протягивает тебе косяк, возьми его у этого человека и передай его следующему. Пожалуйста, не экспериментируй с наркотиками, принимая их от людей которых не знаешь", - добавил актер.

Депп утверждает, что прежде, чем дать дочери наркотики, он обсуждал этот вопрос с матерью Лили-Роуз.

"Я не хочу, чтобы 13-летний подросток впал в какую-то параноидальную депрессию. Я знал, что марихуана, которую я сам курил, заслуживает доверия и хорошего качества", - отметил он.