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Потому что он белый: звезда "Мира дикого запада" объяснила, почему в ее Instagram нет фотографий отца

Потому что он белый: звезда "Мира дикого запада" объяснила, почему в ее Instagram нет фотографий отца
Обновлено 02:39 Сегодня Телеграф kinonews.ru
Звезда сериала "Мир дикого запада" Тэнди Ньютон объяснила отсутствие фотографий белого отца на ее официальной странице в Instagram. По словам актрисы, она хочет, чтобы чернокожее сообщество доверяло ей и считало своей.

"В Instagram всегда моя мама. Я не стремлюсь публиковать снимки отца потому, что я хочу, чтобы чернокожие чувствовали, что могут доверять мне и чувствовать себя в безопасности со мной, что я не представитель всего этого истеблишмента, который унижает цветных. Всю свою чертову карьеру у меня было ощущение, что для чернокожих я "незаконный черный человек", - рассказала она в интервью Vulture.

По словам актрисы, у нее есть много собственных печальных историй, которые будут обнародованы уже после ее смерти. "Я не стану этого делать пока жива. Я не хочу иметь дело со всеми последствиями, когда каждый хочет рассказать свою версию произошедшего", - пояснила она.

Ньютон также отметила, что оказалась разочарована развитием образа ее героини из "Мира дикого запада".

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"В первом сезоне эволюция этого робота, который получает откровение, что она не человек, и что у нее есть прошлое, в котором был ребенок, предательство этого прошлого, а затем использование информации для расширения своих возможностей - это была такая мощная история. Я не удивлена, что она понравилась зрителям. А затем во втором и третьем сезоне у Мэйв есть другая директива, но это не ее собственная. По большому счету, она просто следует за другими персонажами. В первом сезоне она была во главе, доминировала, была довольно прямолинейна", - отметила актриса.

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Все по теме:

Instagram, Мир Дикого Запада, Тэнди Ньютон.

Автор:

Телеграф
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