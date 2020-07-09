Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

В Голливуде ожидают очередное пополнение: актер Джош Бролин вскоре в четвертый раз станет отцом.

Радостной новостью поделилась супруга актера Кэтрин на личной странице в Instagram. Она опубликовала снимок, на котором заметен округлившийся живот.

На кадре видно, как жена Джоша Бролина позирует с обнаженным животом и с годовалой дочкой Вестлин на руках.

Клан Бролинов разрастается. И наш ребенок, который появится на свет в декабре, уже на полпути, – поделилась она.

В ответ на пост жены Джош пошутил в комментариях:

Вау. Потрясающе! Поздравля… Погодите-ка… Что?!

Звездный папа пока решил воздержаться от комментариев этого события.

Для Джоша это будет четвертый ребенок: его младшая дочь родилась в браке с Кэтрин, но также у актера есть двое взрослых детей от прошлого брака с актрисой Элис Эдер.