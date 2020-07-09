Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Радостной новостью поделилась супруга актера Кэтрин на личной странице в Instagram. Она опубликовала снимок, на котором заметен округлившийся живот.
На кадре видно, как жена Джоша Бролина позирует с обнаженным животом и с годовалой дочкой Вестлин на руках.
Клан Бролинов разрастается. И наш ребенок, который появится на свет в декабре, уже на полпути, – поделилась она.
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The Brolin’s are a growin’ !! Our little December babe is on the way....
В ответ на пост жены Джош пошутил в комментариях:
Вау. Потрясающе! Поздравля… Погодите-ка… Что?!
Звездный папа пока решил воздержаться от комментариев этого события.
Для Джоша это будет четвертый ребенок: его младшая дочь родилась в браке с Кэтрин, но также у актера есть двое взрослых детей от прошлого брака с актрисой Элис Эдер.