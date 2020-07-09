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Джош Бролин станет отцом в четвертый раз
Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Джош Бролин станет отцом в четвертый раз
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
В Голливуде ожидают очередное пополнение: актер Джош Бролин вскоре в четвертый раз станет отцом.

Радостной новостью поделилась супруга актера Кэтрин на личной странице в Instagram. Она опубликовала снимок, на котором заметен округлившийся живот.

На кадре видно, как жена Джоша Бролина позирует с обнаженным животом и с годовалой дочкой Вестлин на руках. 

Клан Бролинов разрастается. И наш ребенок, который появится на свет в декабре, уже на полпути, – поделилась она. 

 
 
 
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The Brolin’s are a growin’ !! Our little December babe is on the way....

Публикация от k a t h r y n b r o l i n (@kathrynbrolin)

В ответ на пост жены Джош пошутил в комментариях:

Вау. Потрясающе! Поздравля… Погодите-ка… Что?!

Джамала поделилась нежными снимками из роддома

Звездный папа пока решил воздержаться от комментариев этого события.

Для Джоша это будет четвертый ребенок: его младшая дочь родилась в браке с Кэтрин, но также у актера есть двое взрослых детей от прошлого брака с актрисой Элис Эдер.

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Все по теме:

Беременность, Актер, Джош Бролин.

Автор:

Телеграф
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