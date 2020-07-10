Анастасия Ивлеева чувственно поздравила своего мужа Элджея с днем рождения

Вчера, 9 июля, свой день рождения празднует Алексей Узенюк, более изсестный широкой публике под творческим псевдонимом Элджей. Музыканту исполнилось 26 лет.

В честь дня рождения артиста его жена, 29-летняя Настя Ивлеева, опубликовала милое поздравление в Instagram, признавшись имениннику в любви.

Опубликованный снимок в Instagram, был сделан во время празднования годовщины свадьбы. Известно, что 4 июля 2019 года они официально оформили брак и организовали мини-свадьбу по этому поводу.

С Днем рождения тебя, моя ЛЮБОВЬ! Мы выше всех земных забот, переживаний, осуждений, правил и того, "как надо"! Мы - это отдельная планета!

Планета под названием доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти... Твоя бомбита — написала Ивлеева.

Напомним, знаменитости познакомились после концерта рэпера, благодаря общим друзьям. Они долгое время старались не афишировать свою личную жизнь.