Токсичные отношения: как избежать грубости и критики

Вам не раз приходилось слышать от партнера критику относительно своей персоны, причем зачастую в грубой, унизительной форме? Модель таких "отношений" может иметь несколько аспектов.

Манипулятор стремится понизить самооценку партнера, поднимая, таким образом, свою. Для мужчин, идущих на подобные отношения, внешность партнерши всегда второстепенна. Зачастую они выбирают женщин, ощущающих неудовлетворенность, собственную невостребованность.

Однако в то же время она должна иметь определенные ресурсы (интеллектуальные, душевные или сексуальные), которыми готова щедро делиться. Естественно, партнер не ведет себя таким образом с момента знакомства, а сначала находит слабые места женщины. Причем у манипулятора всегда найдется оправдание своего поведения: ведь к человеку относятся именно так, как он позволяет это делать.

Партнер чувствует дискомфорт из-за подсознательного понимания своей вины за манипуляции и использование женщины. Он знает, что не любит ее и что она нужна ему на некоторое время просто как средство выживания.

Партнер — манипулятор, который настроен прекратить отношения, но не представляет как можно это сделать порядочно. В итоге он начинает использовать прессинг, давление которого постепенно увеличивается. Чтобы расстаться, партнер провоцирует возникновение серьезной ссоры: критикует и придирается, цепляется, унижает и доводит до слез. Нанося удары в самые чувствительные (болезненные) места, он ждет, что женщина наконец-то оскорбится и решит уйти.

Не следует думать, что человек поступает таким образом только с тобой. Не ищи в себе какое-нибудь изъяны, которые могли бы вызвать возникновение подобных отношений. Манипулятор поступал так раньше и продолжит это в дальнейшем. Ты не становишься виноватой лишь потому, что не знала об этой стороне партнера раньше.

Любой действительно любящий человек с готовностью принимает все недостатки любимого, поскольку в конечном итоге последний меняет его жизнь, делая ее лучше. А, кроме того, при взаимно бережных отношениях происходит не только сглаживание недостатков, но зачастую и их исправление. Глядя в любящие глаза, ты стремишься быть лучше и в конечном итоге становишься таковым.

Каждый мужчина подтвердит – пойти на сознательное унижение женщины очень трудно, особенно если она ему действительно нравится.