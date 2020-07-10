Токсичные отношения: как избежать грубости и критики

Манипулятор стремится понизить самооценку партнера, поднимая, таким образом, свою. Для мужчин, идущих на подобные отношения, внешность партнерши всегда второстепенна. Зачастую они выбирают женщин, ощущающих неудовлетворенность, собственную невостребованность.
Однако в то же время она должна иметь определенные ресурсы (интеллектуальные, душевные или сексуальные), которыми готова щедро делиться. Естественно, партнер не ведет себя таким образом с момента знакомства, а сначала находит слабые места женщины. Причем у манипулятора всегда найдется оправдание своего поведения: ведь к человеку относятся именно так, как он позволяет это делать.
Партнер чувствует дискомфорт из-за подсознательного понимания своей вины за манипуляции и использование женщины. Он знает, что не любит ее и что она нужна ему на некоторое время просто как средство выживания.
Партнер — манипулятор, который настроен прекратить отношения, но не представляет как можно это сделать порядочно. В итоге он начинает использовать прессинг, давление которого постепенно увеличивается. Чтобы расстаться, партнер провоцирует возникновение серьезной ссоры: критикует и придирается, цепляется, унижает и доводит до слез. Нанося удары в самые чувствительные (болезненные) места, он ждет, что женщина наконец-то оскорбится и решит уйти.
Не следует думать, что человек поступает таким образом только с тобой. Не ищи в себе какое-нибудь изъяны, которые могли бы вызвать возникновение подобных отношений. Манипулятор поступал так раньше и продолжит это в дальнейшем. Ты не становишься виноватой лишь потому, что не знала об этой стороне партнера раньше.
Любой действительно любящий человек с готовностью принимает все недостатки любимого, поскольку в конечном итоге последний меняет его жизнь, делая ее лучше. А, кроме того, при взаимно бережных отношениях происходит не только сглаживание недостатков, но зачастую и их исправление. Глядя в любящие глаза, ты стремишься быть лучше и в конечном итоге становишься таковым.
Каждый мужчина подтвердит – пойти на сознательное унижение женщины очень трудно, особенно если она ему действительно нравится.