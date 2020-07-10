Настоящая стройняшка: Алена Шоптенко показала фигуру в бикини (Фото)

Украинская танцовщица поделилась красочным снимком с отдыха.

Хореограф и победительница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко позволила себе несколько дней отдыха без мужа и двухлетнего сына. Танцовщица отправилась в один из загородных комплексов, где наслаждалась тишиной и летним солнышком.

Снимком с отдыха молодая мама поделилась на личной странице в Instagram. Алена сидит на лежаке и мило улыбается. На ней - бикини черного цвета, а на лице нет ни грамма косметики.

В подписи к фото Шоптенко рассказала, что очень устала и захотела устроить себе релакс. Но как только она оказалась вдали от дома, то тут же начала звонить мужу. А через пару дней и вовсе захотела сбежать к своим родным.

"И так, последовательность действий, когда мама очень устала и понимает, что если не отдохнуть, то кто-то может пострадать. 1. Прийти к мужу и заявить, что для всех будет лучше, если мама на несколько дней уйдет в себя⁣. 2. Быстро собрать вещи и уехать, чтоб ничто "случайно" не отвлекло и не оставило еще на день. 3. По приезду выдохнуть, расслабиться, но каждые 30 минут звонить и узнавать все ли в порядке с ребенком⁣⁣. 4. На 3-ий день думать под каким предлогом уехать домой.⁣⁣ 5. По возвращению домой, жалеть, что как-то мало отдохнула и быстренько планировать отдых всей семьей. Ну как-то так я отдохнула", - написала Алена.