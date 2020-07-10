Рэпер 50 Cent угодил в скандал: видео погрома в ресторане

Успешный американский рэпер 50 Cent встрял в очередной скандал. Он устроил погром в одном из ресторанов штата Нью-Джерси. Причиной его ярости стал навязчивый поклонник, который снимал звезду на телефон.

Мировая пресса пестрит заголовками о рэпере 50 Cent (настоящее имя – Кертис Джексон).

Как информирует TMZ, знаменитый артист устроил погром в ресторане во время ужина в среду, 8 июля. На летний террасе заведения он наслаждался отдыхом в компании таинственной незнакомки, однако атмосфере помешал поклонник.

Рэпер 50 Cent устроил погром в ресторане: видео

Человек с телефоном в руках пытался снять рэпера на камеру, однако тот заметил фана. Между ними завязалась словесная перепалка, которая спровоцировала 50 Cent на агрессию. Сначала он схватил стол и бросил его в навязчивого поклонника. Молодой человек успел отскочить, а стол полетел прямо в автомобиль Lexus, который был припаркован рядом. На этом звезда не остановился и бросил в поклонникастулом.

Похоже, фанат был настроен на драку, однако рэпер 50 Cent вместе с девушкой покинули место происшествия на белом Rolls-Royce. В полиции заявили, что арестовывать знаменитость за погром не будут.