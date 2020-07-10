Катя Осадчая покорила поклонников новым образом (Фото)

Украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз поделилась с поклонниками фотографиями со съемок. Знаменитость позировала на фоне Киева в трендовом платье этого сезона.

Яркие фото знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме. Именно там она освещает свою жизнь и показывает интересные моменты из рабочих будней.

На очередной серии фото телеведущей, которые появились в сети, она позирует, опершись на перила. Позади народной любимицы виднеется бескрайнее голубое небо и невероятно красивый Киев.

Образ Кати Осадчей

Переглянути цей допис в Instagram Kiyv vibes #люблюкиїв Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 10 Лип 2020 р. о 2:37 PDT

Катя предстала перед камерами в платье лилового цвета, который актуален в этом сезоне. Наряд на бретелях, и именно это сделало акцент на обнаженных плечах звезды. Также внимание привлекает изысканное декольте. Соединила look с белыми туфлями-лодочками на каблуках. Осадчая уложила волосы в локоны и собрала их немного назад. На лице она сделала легкий макияж в естественных оттенках.

Катя отвела взгляд от камеры и подняла голову вверх. Она улыбается и радуется прекрасным дням, которые проводит на любимой работе. На втором же снимке позади Кати изображен ее муж, телеведущий и актер Юрий Горбунов. В то время, как его звездная жена делала селфи, он позировал перед камерой. В публикации звезда отметила, что любит Киев.