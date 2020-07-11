"Море очень чистое - это самое главное": Наталка Денисенко рассказала об отдыхе в Одессе

Украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик лето 2020 проводят в родной стране. Звездные супруги на несколько дней отправились в Черноморск (Одесская область), прихватив с собой маленького сына.

Впечатлениями об отдыхе артистка поделилась на личной странице в Instagram. Она опубликовала несколько снимков в белом бикини, которые сделал ее муж, и призналась, что была приятно удивлена чистотой моря и комфортным проживанием.

"Море очень чистое - это самое главное. Пляж на котором есть место. Очень комфортные номера (маленький частный отель без питания, но в номере есть мини кухонька с холодильником, чайником, индукционной плитой", - поделилась актриса.

Единственное огорчение - супруги сильно обгорели. "Мы немножко испортили себе отдых и сгорели в ход пошел и пантенол и алое вера, но пока не легче", - рассказала звезда "Кріпосної".

Напомним, что Денисенко и Фединчик познакомились во время работы над сериалом "Клан ювелиров". Сначала Андрей не пытал романтических чувств к Наталье, поскольку на тот момент был женат. Позже между актерами пробежала искра и Фединчик во всем признался супруге.

В апреле 2017 года влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, а в сентябре того же года артисты стали родителями замечательного сына. В этом году пара отпраздновала третью годовщину свадьбы.