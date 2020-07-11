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"Море очень чистое - это самое главное": Наталка Денисенко рассказала об отдыхе в Одессе

"Море очень чистое - это самое главное": Наталка Денисенко рассказала об отдыхе в Одессе
11:27 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик лето 2020 проводят в родной стране. Звездные супруги на несколько дней отправились в Черноморск (Одесская область), прихватив с собой маленького сына.

Впечатлениями об отдыхе артистка поделилась на личной странице в Instagram. Она опубликовала несколько снимков в белом бикини, которые сделал ее муж, и призналась, что была приятно удивлена чистотой моря и комфортным проживанием.

"Море очень чистое - это самое главное. Пляж на котором есть место. Очень комфортные номера (маленький частный отель без питания, но в номере есть мини кухонька с холодильником, чайником, индукционной плитой", - поделилась актриса.

Единственное огорчение - супруги сильно обгорели. "Мы немножко испортили себе отдых и сгорели в ход пошел и пантенол и алое вера, но пока не легче", - рассказала звезда "Кріпосної".

 
 
 
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#мандруйукраїною По традиции выбираем лучшее фото от @andreyfedinchik 1,2,3 ? Мы приехали на пару дней в Черноморск, точнее чуть в его пригород были тут впервые, когда я была на 8м месяцев беременности и лететь на самолёте врач мне не рекомендовала) Сейчас такая ситуация, что полететь тоже мы не можем, если вдруг что, то не сможем позволить себе сидеть на карантине 14 дней) Коротко про отдых: море ооочень чистое-это самое главное пляж на котором есть место очень комфортные номера (маленький частный отель без питания, но в номере есть мини кухонька с холодильником, чайником, индукционной плитой) оставлю на него ссылку в сторис Мы немножко испортили себе отдых и сгорели в ход пошёл и пантенол и алое вера, но пока не легче... какие ещё есть варианты?

Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

Напомним, что Денисенко и Фединчик познакомились во время работы над сериалом "Клан ювелиров". Сначала Андрей не пытал романтических чувств к Наталье, поскольку на тот момент был женат. Позже между актерами пробежала искра и Фединчик во всем признался супруге.

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В апреле 2017 года влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, а в сентябре того же года артисты стали родителями замечательного сына. В этом году пара отпраздновала третью годовщину свадьбы.

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Все по теме:

Отдых, Актриса, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик.

Автор:

Телеграф
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