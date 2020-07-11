"Море очень чистое - это самое главное": Наталка Денисенко рассказала об отдыхе в Одессе

Впечатлениями об отдыхе артистка поделилась на личной странице в Instagram. Она опубликовала несколько снимков в белом бикини, которые сделал ее муж, и призналась, что была приятно удивлена чистотой моря и комфортным проживанием.
"Море очень чистое - это самое главное. Пляж на котором есть место. Очень комфортные номера (маленький частный отель без питания, но в номере есть мини кухонька с холодильником, чайником, индукционной плитой", - поделилась актриса.
Единственное огорчение - супруги сильно обгорели. "Мы немножко испортили себе отдых и сгорели в ход пошел и пантенол и алое вера, но пока не легче", - рассказала звезда "Кріпосної".
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#мандруйукраїною По традиции выбираем лучшее фото от @andreyfedinchik 1,2,3 ? Мы приехали на пару дней в Черноморск, точнее чуть в его пригород были тут впервые, когда я была на 8м месяцев беременности и лететь на самолёте врач мне не рекомендовала) Сейчас такая ситуация, что полететь тоже мы не можем, если вдруг что, то не сможем позволить себе сидеть на карантине 14 дней) Коротко про отдых: море ооочень чистое-это самое главное пляж на котором есть место очень комфортные номера (маленький частный отель без питания, но в номере есть мини кухонька с холодильником, чайником, индукционной плитой) оставлю на него ссылку в сторис Мы немножко испортили себе отдых и сгорели в ход пошёл и пантенол и алое вера, но пока не легче... какие ещё есть варианты?
Напомним, что Денисенко и Фединчик познакомились во время работы над сериалом "Клан ювелиров". Сначала Андрей не пытал романтических чувств к Наталье, поскольку на тот момент был женат. Позже между актерами пробежала искра и Фединчик во всем признался супруге.
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В день семьи мы приехали на море Сегодня в машине по дороге на отдых, Андрюша потянулся к папе @andreyfedinchik поцеловал его в губки , потом точно так же меня и сказал : «это мы, семья!» Мы его не учили это говорить и делать, поэтому были так растроганы!!! Прям такое тепло любви разлилось по всему телу.... Замечательный день #семья #счастьемирлюбовь
В апреле 2017 года влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, а в сентябре того же года артисты стали родителями замечательного сына. В этом году пара отпраздновала третью годовщину свадьбы.