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Съемки "Хто зверху" в полном разгаре: Леся Никитюк позабавила фанов смешными видео

Съемки "Хто зверху" в полном разгаре: Леся Никитюк позабавила фанов смешными видео
14:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк взбудоражила сеть забавным образом в костюме пчелки. Звезда показала look, в котором участвовала в съемках.

Смешной ролик знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме. Она в очередной раз показала, что у нее отличное чувство юмора и, что онаобладает самоиронией. Леся не боится осуждения и мнения окружающих, предстает перед камерой в оригинальном наряде.

Леся неоднократно шутила над собой и своей одеждой. Она умеет предстать перед публикой в роскошных вечерних платьях, обольстительных аутфитах, а также не боится примерить оригинальные и одновременно забавные образы.

Видео блогер сняла в гримерке. Вероятно, такой аутфит она примерила на съемках нового сезона популярной программы "Кто сверху?", где Леся является ведущей. 

 
 
 
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отмечай свою пчелку

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Отмечай свою пчелку", – шутливо написала в публикации блогер.

Никитюк показала видео, где позирует в костюме пчелки. На голове у нее видим черную корону с перьями. Волосы певица уложила в локоны и собрала в хвост, а челку оставила спереди. На лице она сделала макияж в нюдовых оттенках.

Позже Леся опубликовала еще одно видео, где предстала в другом образе. Ведущая примерила костюм большой розовой мочалки. 

 
 
 
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Отмечай бывшего на костюме Мочалки

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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"Отмечай бывшего на костюме Мочалки" - написала ведущая. 

На видео слышно много смеха, и как потом показывает Леся - он принадлежит съемочной группе. 
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Образ, Телеведущая, Ведущая, Костюм, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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