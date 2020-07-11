Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу

Недавно стало известно, что женщина изменяла своему мужу с молодым певцом Августом Альсина. И только теперь супруга официально подтвердила этот роман.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит находятся в браке уже более 20 лет. Пара вместе воспитывает двух общих детей.

Известно, что их отношения длились четыре с половиной года. 48-летняя возлюбленная Смита подтвердила данную информацию в эфире шоу Red Table Talk. Она посетила программу вместе с Уиллом.

Также женщина опровергла информацию, что Уилл Смит "благословил" их отношения. Знаменитость отметила, что в то время она и Смит развелись.

Единственный человек, который может дать разрешение в этом конкретном случае, – это я. Я закрутила этот роман, потому что хотела чувствовать себя хорошо. Тогда мое психологическое состояние было хрупким. Мы с Уиллом попробовали все, что могли, чтобы уйти друг от друга, только чтобы понять, что это невозможно, – рассказала Джада.

Джада Пикнетт-Смит рассказала, что она на протяжении многих лет не общалась с музыкантом. На данный момент между ней и Уиллом царит безграничная любовь, которую ничто не сможет разрушить.