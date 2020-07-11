Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о коронавирусе: Наши действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям
Зеленский о коронавирусе: Наши действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель

Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу

Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Недавно стало известно, что женщина изменяла своему мужу с молодым певцом Августом Альсина. И только теперь супруга официально подтвердила этот роман.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит находятся в браке уже более 20 лет. Пара вместе воспитывает двух общих детей. 

Известно, что их отношения длились четыре с половиной года. 48-летняя возлюбленная Смита подтвердила данную информацию в эфире шоу Red Table Talk. Она посетила программу вместе с Уиллом.

Также женщина опровергла информацию, что Уилл Смит "благословил" их отношения. Знаменитость отметила, что в то время она и Смит развелись.

Звезда фильма "Назови меня своим именем" разводится после десяти лет брака

Единственный человек, который может дать разрешение в этом конкретном случае, – это я. Я закрутила этот роман, потому что хотела чувствовать себя хорошо. Тогда мое психологическое состояние было хрупким. Мы с Уиллом попробовали все, что могли, чтобы уйти друг от друга, только чтобы понять, что это невозможно, – рассказала Джада.

Джада Пикнетт-Смит рассказала, что она на протяжении многих лет не общалась с музыкантом. На данный момент между ней и Уиллом царит безграничная любовь, которую ничто не сможет разрушить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Уилл Смит, Жена Уилла Смита.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 "Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
04 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
05 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь