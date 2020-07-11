Лилия Ребрик в Instagram показала шикарный сад

В публикации Лилия отметила, что если бы не карантин, то она бы не узнала, какое наслаждение может получить от садоводства. Ведь ежедневно имеет возможность наблюдать за тем, как растет каждое растение, какие плоды дают кусты ягод и каждый цветочек радует глаз.

Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик во время карантина решила украсить свой сад. Теперь в нем растет много цветов и ягод, которые ежедневно радуют своих хозяев. Знаменитость решила показать поклонникам небольшие угодья.

Живописный ролик звезда обнародовала на личной странице в инстаграме. В видео она показала свою дочь Полину, а также все растения, которые растут на территории его загородного дома.

Сад Лилии Ребрик

Актриса рассказала, что среди цветов в ее дворе есть: гортензии, розы, лаванда, пионы, астильбы, вереск, магнолии, сирень. И все они теперь являются ее любимыми. Артистка может лакомиться домашней жимолостью, голубикой, малиной, клубникой и смородиной.

Ребрик также обратилась к поклонникам. Она попросила у них совета относительно того, чем можно пополнить свой сад. Звезда отметила, что будет рада прочитать, какие красивые и необычные растения выращивают ее подписчицы.