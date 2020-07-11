Лилия Ребрик в Instagram показала шикарный сад

Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик во время карантина решила украсить свой сад. Теперь в нем растет много цветов и ягод, которые ежедневно радуют своих хозяев. Знаменитость решила показать поклонникам небольшие угодья.
Живописный ролик звезда обнародовала на личной странице в инстаграме. В видео она показала свою дочь Полину, а также все растения, которые растут на территории его загородного дома.
Сад Лилии Ребрик
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Гортензії, троянди, лаванда, півонії, астильби, вереск, магнолія, бузок. Тепер всі ці квіти - мої улюблені. Жимолость, лохина, малина, полуниця, смородина... Я ніколи не думала, що це така насолода бачити, як на твоїх очах це все росте і квітне. Що у вас такого гарного та незвичайного росте в саду? Діліться порадами! #язавеласьостановименя
Актриса рассказала, что среди цветов в ее дворе есть: гортензии, розы, лаванда, пионы, астильбы, вереск, магнолии, сирень. И все они теперь являются ее любимыми. Артистка может лакомиться домашней жимолостью, голубикой, малиной, клубникой и смородиной.
Ребрик также обратилась к поклонникам. Она попросила у них совета относительно того, чем можно пополнить свой сад. Звезда отметила, что будет рада прочитать, какие красивые и необычные растения выращивают ее подписчицы.