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Настя Каменских похвасталась эффектным образом

Настя Каменских похвасталась эффектным образом
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Очередной снимок звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Она не прекращает диктовать тренды украинским модницам. Знает, как даже в спортивном наряде выглядеть непревзойденно.

Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK показала поклонникам свой look of the day. Она продемонстрировала стильный и одновременно нежный образ.

Образ Насти Каменских

Артистка ошеломила не только своим аутфитом, но и очень забавной позой. В этот раз она показала свою радость, ведь начались выходные. 

 
 
 
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FRIDAY YAY YAY! #friyay #mood

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

NK предстала перед камерой в свитшоте и джинсах. Сочетала этот наряд с нежными мятными кроссовками. Свою стройную талию подчеркнула с помощью прозрачного ремня с надписью.

Также можно заметить, что свои волосы артистка уложила в привычные для себя локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

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В комментариях фолловеры выражают комплименты певице. Она каждый раз удивляет их, поражает прекрасным чувством стиля и красотой.

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Все по теме:

Настя Каменских, НК, Летние образы.

Автор:

Телеграф
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