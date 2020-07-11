Настя Каменских похвасталась эффектным образом

Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK показала поклонникам свой look of the day. Она продемонстрировала стильный и одновременно нежный образ.
Образ Насти Каменских
Артистка ошеломила не только своим аутфитом, но и очень забавной позой. В этот раз она показала свою радость, ведь начались выходные.
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NK предстала перед камерой в свитшоте и джинсах. Сочетала этот наряд с нежными мятными кроссовками. Свою стройную талию подчеркнула с помощью прозрачного ремня с надписью.
Также можно заметить, что свои волосы артистка уложила в привычные для себя локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.
В комментариях фолловеры выражают комплименты певице. Она каждый раз удивляет их, поражает прекрасным чувством стиля и красотой.