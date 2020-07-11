Настя Каменских похвасталась эффектным образом

Очередной снимок звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Она не прекращает диктовать тренды украинским модницам. Знает, как даже в спортивном наряде выглядеть непревзойденно.

Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK показала поклонникам свой look of the day. Она продемонстрировала стильный и одновременно нежный образ.

Образ Насти Каменских

Артистка ошеломила не только своим аутфитом, но и очень забавной позой. В этот раз она показала свою радость, ведь начались выходные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FRIDAY YAY YAY! #friyay #mood Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 Июл 2020 в 10:57 PDT

NK предстала перед камерой в свитшоте и джинсах. Сочетала этот наряд с нежными мятными кроссовками. Свою стройную талию подчеркнула с помощью прозрачного ремня с надписью.

Также можно заметить, что свои волосы артистка уложила в привычные для себя локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

В комментариях фолловеры выражают комплименты певице. Она каждый раз удивляет их, поражает прекрасным чувством стиля и красотой.