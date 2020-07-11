Беременная Светлана Тарабарова решила устроить прогулку по лесу (Фото)

Певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах беременности. Она наслаждается каждым мгновением особого состояния и радуется теплым солнечным дням. В выходной артистка решила устроить прогулку по лесу.
Образ Светланы Тарабаровой
Для жаркого дня звезда выбрала наряд, который гармонично соединился с местом, где состоялась фотосессия. Она предстала перед камерой в льняном комбинезоне изумрудного цвета. Такой look хорошо подчеркнул ее большой беременный животик. Соединила его со светло-розовыми кроссовками. Яркие рыжие волосы Тарабарова уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Ее уши украшали длинные серебряные серьги.
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Які найважливіші речі / стани для тебе? поділись у коментах ⠀ Помічай важливе кажу я собі у моменти бурхливих емоцій всередині. ⠀ Ти створюєш собі власний Всесвіт самостійно. ⠀ Мої: бути здоровою. відчувати успіх. любити все, що створюю. ⠀ P.S.: для всіх, хто як і я обожнює льон цим літом на собі - @verba.ukrainian ⠀ дякую за турботу всій команді #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
В заметке Светлана отметила, что в моменты, когда внутри бушуют бурные эмоции, она начинает замечать важное. Знаменитость призналась, что важнейшие состояния, в которых она может находиться – это быть здоровой, чувствовать успех и любить все, что создает.