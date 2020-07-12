Дерзкая принцесса: внучка Елизаветы II Евгения появилась на публике в крутом образе

Принцесса Евгения с супругом решила отметить ослабление карантина в Великобритании выходом в свет.

Принцесса Евгения с супругом решила отпраздновать ослабление карантина в Великобритании выходом в свет.

Внучку королевы вместе с супругом Джеком Бруксбэнком заметили в одном из крутых ресторанов Casa Cruz, который находится в Ноттинг-Хилле. Также, в объектив папарацци попала и звездная подруга принцессы - певица Элли Голдинг.

Для посиделок принцесса выбрала довольно таки "некоролевский" образ. Евгения надела черные леггинсы из искусственной кожи, такого же цвета блузе и ярко-красном тренче. Наряд девушка завершила клатчем от бренда CULT GAIA и туфлями на каблуке в тон сумки.

Звездная подруга выбрала менее дерзкий образ. Элли Голдинг выбрала темно-зеленое шелковое платье с длинными рукавами. Образ дополнила темными босоножками на высоком каблуке.