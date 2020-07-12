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Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом

Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Звезда Болливуда, где вышел первый в истории индийского кино фильм про зомби, получил положительный тест на COVID-19. Об этом в субботу, 11 июля.

77-летний Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

"Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу, больница информирует официальные органы, семья и персонал прошли тесты, результаты ожидаются. Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просят, пожалуйста, пройдите тестирование!" – написал Амитабх на своей странице в Twitter.

Позже стало известно, что сын знаменитости, который пошел по стопам отца и является актером и продюсером, заразился COVID-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети. 

СМИ сообщает, что и у Амитабха, и у его сына состояние здоровья стабильное. На данный момент отец и сын находятся под присмотром медиков.

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Напомним, что Амитабх Баччан снялся более чем в ста фильмах. Актер награжден высшими гражданскими наградами Индии: Падма Шри в 1984 году, Падма бхушан в 2001 году и Падма вибхушан в 2015 году.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Амитабх Баччан.

Автор:

Телеграф
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