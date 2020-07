Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом

77-летний Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

"Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу, больница информирует официальные органы, семья и персонал прошли тесты, результаты ожидаются. Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просят, пожалуйста, пройдите тестирование!" – написал Амитабх на своей странице в Twitter.

Позже стало известно, что сын знаменитости, который пошел по стопам отца и является актером и продюсером, заразился COVID-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020