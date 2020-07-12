Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены
Кулеба: За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)

Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Если на последних сроках беременности Джамала оставалась дома из-за карантина, то сейчас вернулась на сцену и дала первый концерт в новых реалиях. Младенца она взяла собой и показала, как заботится о нем за кулисами.

После рождения первенца знаменитость не покидала сцену и продолжала развивать свою карьеру. На данный момент оставлять слушателей без своих песен Джамала не планирует.

В тоже время несмотря на то, что ее младшему сыну Селим-Гираю не исполнилось и месяца, она уже дала первый концерт в статусе мамы двух мальчиков.

Концерт артистки состоялся в Киеве так, что новорожденного сына она все-таки решила взять с собой. Невзирая на очень тщательную подготовку к этому концерту певица нашла время и для Селим-Гирая, которого так трепетно держала на руках во время съемки за кулисами. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как же я люблю петь #ilovemyjob

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

СМИ: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума

Джамала не стала раскрывать, как воспринял ребенок ее отсутствие и бешеный ритм концертного графика. Как сообщалось ранее она признавалась, что он требует огромного внимания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Похудение, Стиль, Концерты, Джамала.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса
В РФ завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
Пандемия: Венгрия закрывает границу для украинцев
Пандемия: Венгрия закрывает границу для украинцев
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь