Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)

Если на последних сроках беременности Джамала оставалась дома из-за карантина, то сейчас вернулась на сцену и дала первый концерт в новых реалиях. Младенца она взяла собой и показала, как заботится о нем за кулисами.

После рождения первенца знаменитость не покидала сцену и продолжала развивать свою карьеру. На данный момент оставлять слушателей без своих песен Джамала не планирует.

В тоже время несмотря на то, что ее младшему сыну Селим-Гираю не исполнилось и месяца, она уже дала первый концерт в статусе мамы двух мальчиков.

Концерт артистки состоялся в Киеве так, что новорожденного сына она все-таки решила взять с собой. Невзирая на очень тщательную подготовку к этому концерту певица нашла время и для Селим-Гирая, которого так трепетно держала на руках во время съемки за кулисами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как же я люблю петь #ilovemyjob Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Июл 2020 в 11:51 PDT

Джамала не стала раскрывать, как воспринял ребенок ее отсутствие и бешеный ритм концертного графика. Как сообщалось ранее она признавалась, что он требует огромного внимания.