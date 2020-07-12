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Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности

Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Знаменитая жена музыкального продюсера обучает женщин сексуальным практикам. Как признается пара, это увлечение артистки очень помогает в супружеской жизни.

Звездные супруги развелись в 2009 году после двух лет брака. Продюсер Юрий Никитин и певица Ольга Горбачева рассекретили, что одной из причин такого решения стала неидеальная сексуальная жизнь. Сейчас они вполне довольны интимными отношениями, ведь практикуют древние техники близости.

По случаю четвертой годовщины второго официального брака Юрий Никитин и Ольга Горбачева дали откровенное интервью для программы "Светская жизнь". 

Юрий Никитин и Ольга Горбачева начали отношения около 22 лет назад. За это время они пережили развод и два официальных брака. Знаменитости смело заявили, что одной из причин разрыва стал неидеальный секс.

Мы решили, что мы неидеальные друг для друга сексуальные партнеры. Это был не основной вопрос. То, какими мы сейчас стали друг для друга – это удивительно. И я точно уверена, что это наш личный выбор и развитие в науке близости, – заявила Ольга Горбачева.

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Сейчас супруги интересуются даосскими и славянскими техниками и практикуют их. Также в их сексуальной жизни хватает экспериментов и ролевых игр. Певица прибегает к тренингу "Сила сексуальности", а мужчина ощущает результаты в постели и чувствует себя счастливым. Кроме того, влюбленные адаптируют сакральные знания, которые использовали женщины тысячи лет назад.

Ольга Горбачева убеждена, что мужчина женится лишь на той избраннице, которая сумеет превратить сексуальное влечение в чувства и сознательный выбор.

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Все по теме:

Отношения, Развод, Юрий Никитин, Ольга Горбачева.

Автор:

Телеграф
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