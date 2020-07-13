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В США застрелился внук легендарного Элвиса Пресли

В США застрелился внук легендарного Элвиса Пресли
Обновлено 08:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
27-летний внук певца Элвиса Пресли и сын Лизы Марии Пресли Бенджамин Кеу скончался.

Сын Лизы Марии Пресли и внук Элвиса Пресли, Бенджамин Кеу, свел счеты с жизнью.

Об этом сообщает TMZ.

В издании выяснили, что 27-летний мужчина вчера, 12 июля, в Калабасасе нанес себе огнестрельное ранение, от чего и умер.

О нем мало что известно, кроме того факта, что у него мега-известная семья. Он сын Лизы и музыканта Дэнни Кеофа, а его сестра - актриса Райли Кеоф, которая годами снималась во многих фильмах ужасов и инди, включая "Ложу" 2019 года. Кроме того, его дедушка и бабушка Элвис и Присцилла Пресли.

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Мать Бена часто сравнивала его со звездым дедушкой:"Бен действительно очень похож на Элвиса". Лиза говорила, что они оба тихие и спокойные, но несут невероятную энергетику.

Бенджамин Кеу тоже занимался музыкой, ведь вырос в творческой семье. В 2009 году музыкант даже заключил контракт на запись на сумму 5 миллионов долларов.

Последних раз, когда его видели с родными, был во время 40-летия смерти Элвиса во время бдения в Грейсленде.

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Все по теме:

Элвис Пресли, Лиза Мари Пресли, Бенджамин Кеу.

Автор:

Телеграф
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