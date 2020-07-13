Неплохой такой "любовный месседж": Jerry Heil подала в суд на начинающего певца

Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil подала в суд на начинающего певца FAYNYY.

Популярная певица Jerry Heil на своей странице в инстаграме поделилась деталями скандала, который "разгорелся" с начинающим певцом FAYNYY.

Музыкант представил трек "Не Яна", в припеве которого использована нецензурная лексика в адрес артистки - а именно фраза "тр*хнути JH". Хотя композиция вышла в сети более недели назад, Яна Шамаева решилась отреагировать на подобное только сейчас.

Артистка уверенна, что FAYNYY таким образом хочет прославится и построить свою карьеру на имени Jerry Heil. Девушка осуждает подобные поступки и использование сексуальной объективации в творчестве. Чтобы подобные ситуации не происходили, и как пример для других исполнителей, Jerry Heil решила подать в суд на начинающего певца.

"Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа, но к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, что он сказал", - написала певица.

Также Яна поделилась историей, как будучи подростком боялась ходить по родному городу одна, опасаясь сексуальных намерений от взрослых ухажеров.

"Я ярко помню, как боялась ходить по улицам своего города, потому что в 13 лет получала письма сексуального характера от соседа. Как неоднократно прямо посреди улицы получала пощечины по заднице от проезжающих мимо крутых наездников-мотороллеров. Помню, как боишься поднять глаза, когда идешь по улице, потому что компания слева считает, что «кскскс» - отличный способ тебя позвать. Таких ситуаций произошло около сотни только со мной. Но таких случаев - миллионы с миллиардами девушек в мире! И теперь самое происходит в интернете" - поделилась Яна.

Начинающий исполнитель FAYNYY в своем инстаграм-профиле ответил на реакцию знаменитости. Он отметил, что слова, которые так обидели певицу ("тр*хнути JH") он может заменить на безобидное "поцеловать". Парень объяснил, что хотел, чтобы любимая артистка заметила его.

Нецензурщину в песне в сторону Яны FAYNYY называет "любовным месседжем".

"Jerry Heil я не хочу тебя обидеть, просто я понимаю что у тебя тысячи сторонников которые напевают тебе серенады, и среди этой массы тяжело быть замеченным" - написал FAYNYY.

Позже парень записал видеообращение к своим поклонникам и любимой артистке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FAYNYY|ФАЙНИЙ (@faynyy) 7 Июл 2020 в 11:42 PDT

"Весь трек очень милый, добрый, искренний, позитивный и лишь одно цепкое слово, которым я ни в коем случае не хотел посягнуть на честь девушки", – подчеркнул FAYNYY.

После этих "разборок" скандальная песня "Не Яна" все же пропала с просторов YouTube.