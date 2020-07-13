Неплохой такой "любовный месседж": Jerry Heil подала в суд на начинающего певца

Популярная певица Jerry Heil на своей странице в инстаграме поделилась деталями скандала, который "разгорелся" с начинающим певцом FAYNYY.
Музыкант представил трек "Не Яна", в припеве которого использована нецензурная лексика в адрес артистки - а именно фраза "тр*хнути JH". Хотя композиция вышла в сети более недели назад, Яна Шамаева решилась отреагировать на подобное только сейчас.
Артистка уверенна, что FAYNYY таким образом хочет прославится и построить свою карьеру на имени Jerry Heil. Девушка осуждает подобные поступки и использование сексуальной объективации в творчестве. Чтобы подобные ситуации не происходили, и как пример для других исполнителей, Jerry Heil решила подать в суд на начинающего певца.
"Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа, но к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, что он сказал", - написала певица.
Также Яна поделилась историей, как будучи подростком боялась ходить по родному городу одна, опасаясь сексуальных намерений от взрослых ухажеров.
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Я ПОДАЮ СУДОВИЙ ПОЗОВ . Ніколи не була конфліктною — і от знову Як я і писала, трек з приспівом «трахнути JH» я благополучно ігнорувала, поки мене не почали запалювати інфою про нього. Але цього для хайпу було мало, тому виконавець вирішив поставити його на рекламу! Що далі? Хлопець написав в сторіз, що якщо я не відреагую, він напише ще таких чудесних тречків! Але що сталося після моєї реакції? Чувак зняв відео, де каже, що НЕ ЦЕ мав на увазі, аргументувавши це неоспоримим фактом типу: «замініть «трахнути» на «поцілувати» — і у пісні набагато приємніший сенс. КЕП, ТОЧНО! А якщо змінити «трахнути» на «покатати на велику», виходить ще якийсь додатковий сенс Він заспівав те, що написав. Це не прямий ефір — на створення треку у людини йде час, і його достатньо, щоб усвідомити слова, які виконуєш. . Мені пофіг. Бо я зараз сильна, загартована і вмію пробачати людей, які поки не розуміють певних речей — я сама тупа в багатьох питаннях! . Але. Я яскраво пам’ятаю, як боялася ходити вулицями свого міста, бо в 13 років отримувала листи сексуального характера від сусіда. Як неодноразово прямо серед вулиці отримувала ляпаса по дупі від проїжджаючих повз крутих васильківських наїзників мотороллерів. Пам’ятаю, як боішся підняти очі, коли йдеш вулицею, бо компанія зліва вважає, що «кскскс» - чудовий спосіб тебе покликати. Таких ситуацій сталося з сотню лише зі мною. Але таких випадків — мільйони з мільярдами дівчат у світі! І тепер це саме відбувається в інтернеті. І виходить, можна навіть пісні такі випускати! . Чувак хоче хайпувати, я його не осуджую. Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу, та на жаль, немає поки жодної статті, яка би змусила його подумати над тим, ЩО він сказав. . За процедурою, я змушена перед поданням позову проінформувати @faynyy про мої наміри і попросити видалити трек з усіх платформ і зняти відео-вибачення. Наголошую: конкретно я не ображена. Мені важливо, щоб цей випадок став прецедентом і щоб соціум перестав вважати, що говорити так з НЕЗНАЙОМОЮ дівчиною - це ок! Слова мають значення. . Звернення в каруселі. Такий же документ шукайте у себе на пошті, @faynyy
"Я ярко помню, как боялась ходить по улицам своего города, потому что в 13 лет получала письма сексуального характера от соседа. Как неоднократно прямо посреди улицы получала пощечины по заднице от проезжающих мимо крутых наездников-мотороллеров. Помню, как боишься поднять глаза, когда идешь по улице, потому что компания слева считает, что «кскскс» - отличный способ тебя позвать. Таких ситуаций произошло около сотни только со мной. Но таких случаев - миллионы с миллиардами девушек в мире! И теперь самое происходит в интернете" - поделилась Яна.
Начинающий исполнитель FAYNYY в своем инстаграм-профиле ответил на реакцию знаменитости. Он отметил, что слова, которые так обидели певицу ("тр*хнути JH") он может заменить на безобидное "поцеловать". Парень объяснил, что хотел, чтобы любимая артистка заметила его.
Нецензурщину в песне в сторону Яны FAYNYY называет "любовным месседжем".
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⠀ я хочу публічно вибачитись перед моєю улюбленою артисткою за мою шикарну пісню. @thejerryheil я не хочу тебе образити, просто я розумію що в тебе тисячі прихильників які наспівують тобі серенади, і серед цієї маси тяжко бути поміченим. моя музика це посил, це емоції які я відчуваю до тебе, адже саме ти мотивувала мене до творчості, і я вважаю злочином не розказати про це. ⠀ замініть слово «тр@хну» на «поцілую» і ви отримаєте милу, наївну пісню яка нічим не відрізняється від іншої попси. сподіваюсь ви вловили мій любовний месендж. Не Яна - це мій краш, а альбом Хамелеон початок нової ери в моєму житті
"Jerry Heil я не хочу тебя обидеть, просто я понимаю что у тебя тысячи сторонников которые напевают тебе серенады, и среди этой массы тяжело быть замеченным" - написал FAYNYY.
Позже парень записал видеообращение к своим поклонникам и любимой артистке.
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"Весь трек очень милый, добрый, искренний, позитивный и лишь одно цепкое слово, которым я ни в коем случае не хотел посягнуть на честь девушки", – подчеркнул FAYNYY.
После этих "разборок" скандальная песня "Не Яна" все же пропала с просторов YouTube.