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"Разъяснительную бригаду в студию": Виктория Булитко неожиданно для всех "родила" (Фото)

"Разъяснительную бригаду в студию": Виктория Булитко неожиданно для всех "родила" (Фото)
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Украинская комедийная актриса, финалистка шоу "Танцы со звездами" поделилась на своей странице фото с новорожденным ребенком.

Звезды часто любят подшучивать над своими поклонниками, а комедийные актеры и подавно.

Резидент юмористического шоу Dizel-show Виктория Булитко выложила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором держит новорожденного ребенка. Рядом с ней на снимке расположился темноволосый мужчина.

Поклонники, которые мало знают творчество актрисы, были не в курсе, что Булитко снимается в сериале "Выжить любой ценой", поэтому и не узнали на снимке ее партнера по съемкам Александра Бережка.

 
 
 
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Ну, наконец-то))

Допис, поширений Виктория Булитко (@bulitka)

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Под постом образовалась целая дискуссия по поводу происходящего. Одни не понимали, как Виктории удалось так ловко скрыть свою беременность, другие же объясняли, что это просто шутка. "Вы не подумали что это роль?", - писали внимательные подписчики.

Родила ли актриса действительно, или же это такой способ пошутить станет известно, когда выйдет новый сезон сериала "Выжить любой ценой".

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Все по теме:

Актриса, Дизель шоу, Виктория Булитко.

Автор:

Телеграф
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