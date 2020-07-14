"Разъяснительную бригаду в студию": Виктория Булитко неожиданно для всех "родила" (Фото)

Украинская комедийная актриса, финалистка шоу "Танцы со звездами" поделилась на своей странице фото с новорожденным ребенком.

Звезды часто любят подшучивать над своими поклонниками, а комедийные актеры и подавно.

Резидент юмористического шоу Dizel-show Виктория Булитко выложила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором держит новорожденного ребенка. Рядом с ней на снимке расположился темноволосый мужчина.

Поклонники, которые мало знают творчество актрисы, были не в курсе, что Булитко снимается в сериале "Выжить любой ценой", поэтому и не узнали на снимке ее партнера по съемкам Александра Бережка.

Переглянути цей допис в Instagram Ну, наконец-то)) Допис, поширений Виктория Булитко (@bulitka) 12 Лип 2020 р. о 2:33 PDT

Под постом образовалась целая дискуссия по поводу происходящего. Одни не понимали, как Виктории удалось так ловко скрыть свою беременность, другие же объясняли, что это просто шутка. "Вы не подумали что это роль?", - писали внимательные подписчики.

Родила ли актриса действительно, или же это такой способ пошутить станет известно, когда выйдет новый сезон сериала "Выжить любой ценой".