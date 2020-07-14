Звезда "Дикой розы" стал жертвой COVID-19

Актер популярного сериала 90-х "Дикая роза" умер от коронавируса. В начале месяца актера госпитализировали в одну из клиник Мехико.

Мексиканский актер Раймундо Капетильо, звезда популярного в 90-х сериала "Дикая роза", умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как пишет местное издание El Tiempo, в начале июля 74-летнего Капетильо госпитализировали в одну из клиник Мехико из-за проблем с дыханием.

В кино Капетильо начал сниматься еще в конце 60-х. За годы карьеры актер сыграл десятки ролей, преимущественно в испанских телесериалах. В числе самых известных оказался проект "Дикая роза" - один из первых сериалов, показанных в странах бывшего СССР. В фильме Капетильо снялся с Вероникой Кастро и своим двоюродным братом Гильермо Капетильо, сыграв при этом роль доктора Рейнальдо.

Не менее успешными с участием Капетильо были сериалы "Белые розы для моей черной сестры", "Вивиана", "Мама-компаньонка" и мелодрама "Итальянка собирается замуж".