"Это победа!": Михаил Поплавский зажег в челлендже от группы MOZGI (Видео)

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский станцевал под новый летний хит группы MOZGI.

На прошлой неделе группа MOZGI выпустила новый трек Chica Bamboni. После выхода танцевального хита, ребята из коллектива запустили новый челлендж в TikTok и Instagram.

Лидер группы Алексей Потапенко (Потап) на личной странице в Instagram делится с поклонниками самыми яркими танцами челенджа.

Поучаствовать в танцевальном конкурсе решил и самый поющий ректор страны - Михаил Поплавский. Он стал одним из самых ярких участников. Поплавский зажег в блестящем красном костюме с двумя девушками на подтанцовке.

"Ну это Победа !! Этот парень получает грант на образование в Киевском Университете Культуры" - написал Потап под видео с ректором.

"Здоровья и задора Михаилу Поплавскому", "Круто", "Неожиданно", "Это треш" - пишут поклонники в комментариях.

Также в танцевальном батле под песню Chica Bamboni решили принять участие и такие звезды как Maruv, NK, Артур Пирожков, Наталья Королева, супруги Катерина Осадчая и Юрий Горбунов, Оля Полякова с младшей дочерью, Влад Яма с супругой и другие.

Всех участников челленджа можно посмотреть также на странице Потапа в Инстаграм.