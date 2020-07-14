"Это победа!": Михаил Поплавский зажег в челлендже от группы MOZGI (Видео)

На прошлой неделе группа MOZGI выпустила новый трек Chica Bamboni. После выхода танцевального хита, ребята из коллектива запустили новый челлендж в TikTok и Instagram.
Лидер группы Алексей Потапенко (Потап) на личной странице в Instagram делится с поклонниками самыми яркими танцами челенджа.
Поучаствовать в танцевальном конкурсе решил и самый поющий ректор страны - Михаил Поплавский. Он стал одним из самых ярких участников. Поплавский зажег в блестящем красном костюме с двумя девушками на подтанцовке.
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Ну це Перемога !! @poplavskiy_michail Цей хлопчина отримує грант на освіту в Київському Університеті Культури #MOZGI #Chicabamboni
"Ну это Победа !! Этот парень получает грант на образование в Киевском Университете Культуры" - написал Потап под видео с ректором.
"Здоровья и задора Михаилу Поплавскому", "Круто", "Неожиданно", "Это треш" - пишут поклонники в комментариях.
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Итак Наташа Королева @koroleva__star получает приз от «Киевского мальчишки» за стиль покруче @iamcardib Андрей Джеджула за импозантность и элегантность @djedjula ,Женя Кот за лихо выкинутый арбуз @kot_jenya , а Лилия Ребрик за тандемный лук @liliia.rebrik #chicabamboni ВОТ САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ХЕШТЕГ -ТАНЦУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ КАЙФУЯ! #mozgi
Также в танцевальном батле под песню Chica Bamboni решили принять участие и такие звезды как Maruv, NK, Артур Пирожков, Наталья Королева, супруги Катерина Осадчая и Юрий Горбунов, Оля Полякова с младшей дочерью, Влад Яма с супругой и другие.
Всех участников челленджа можно посмотреть также на странице Потапа в Инстаграм.