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В сексуальном боди: Леся Никитюк предстала в соблазнительном образе

В сексуальном боди: Леся Никитюк предстала в соблазнительном образе
22:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная телеведущая Леся Никитюк в очередной раз ошеломила поклонников своим откровенным образом.

Новый снимок Леди Ле опубликовала на своей личной странице в Инстаграм. Девушка предстала в красивом, откровенном боди молочного цвета с длинными рукавами. Но "изюминкой" наряда стал обнаженный живот Леси.  

Такой образ и наряд только подчеркнул идеальные формы и подтянутую фигуру телеведущей. Волосы Леси уложены ровно, а макияж сделан в светлых тонах с акцентом на губах - артистка использовала помаду персикового цвета. Леся вообще очень редко появляется с насыщенным макияжем, как на съемках, так и в повседневной жизни. 

Невероятно притягивающим на кадре является взгляд ведущей. Он завораживает и так и манит.

"Никогда не писала глубоких постов .. сегодня начну .. Жизнь боль- согласны ?" - как всегда шутливо подписала свой пост Леся Никитюк. 

 
 
 
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Ніколи не писала глибоких постів.. сьогодні почну.. Жизнь боль- согласны ?

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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В комментариях началась настоящая дискуссия по поводу вопроса от Леси. Одна часть поклонников соглашается, другие же отрицают, и пишут свое мнение о жизни. В чем фанаты и сходятся, так это в восторженных отзывах о телеведущей: "Какая же красотуля", "Вы очень красивая", "Кайфую с этой фигуры".

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Все по теме:

Образ, Телеведущая, Ведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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