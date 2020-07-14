В сексуальном боди: Леся Никитюк предстала в соблазнительном образе

Популярная телеведущая Леся Никитюк в очередной раз ошеломила поклонников своим откровенным образом.

Новый снимок Леди Ле опубликовала на своей личной странице в Инстаграм. Девушка предстала в красивом, откровенном боди молочного цвета с длинными рукавами. Но "изюминкой" наряда стал обнаженный живот Леси.

Такой образ и наряд только подчеркнул идеальные формы и подтянутую фигуру телеведущей. Волосы Леси уложены ровно, а макияж сделан в светлых тонах с акцентом на губах - артистка использовала помаду персикового цвета. Леся вообще очень редко появляется с насыщенным макияжем, как на съемках, так и в повседневной жизни.

Невероятно притягивающим на кадре является взгляд ведущей. Он завораживает и так и манит.

"Никогда не писала глубоких постов .. сегодня начну .. Жизнь боль- согласны ?" - как всегда шутливо подписала свой пост Леся Никитюк.

В комментариях началась настоящая дискуссия по поводу вопроса от Леси. Одна часть поклонников соглашается, другие же отрицают, и пишут свое мнение о жизни. В чем фанаты и сходятся, так это в восторженных отзывах о телеведущей: "Какая же красотуля", "Вы очень красивая", "Кайфую с этой фигуры".