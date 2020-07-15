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Назад в 2000-е: Холли Берри поразила фанатов шикарной фигурой на архивном снимке

Назад в 2000-е: Холли Берри поразила фанатов шикарной фигурой на архивном снимке
09:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Голливудская кинозвезда поделилась на странице в Instagram архивным снимком с премьеры фильма Люди Икс, которая состоялась в 2000 году. Это фото Холли Берри опубликовала в честь 20-летия с дня выхода картины на большие экраны.

Смотря на снимок 20-летней давности, трудно поверить своим глазам, ведь актриса и сейчас находится в прекрасной форме. Вообще, складывается ощущение, что этот снимок сделан буквально вчера, на какой-нибудь вечеринке или концерте. 

На архивном кадре Холли предстала в смелом образе. Актриса надела верх от бикини, такого же цвета брюки и черную прозрачную блузу сверху. Такой наряд подчеркнул роскошную фигуру Берри. 

"Бикини АБСОЛЮТНО может быть топом наряда, если оно со стразами, окей?", — подписала пост кинозвезда, призывая своих фанаток использовать бюстгальтер от купальника как часть образа, наряда.

 
 
 
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Since you asked - a bikini can ABSOLUTELY be a top if it’s bedazzled, OK?? #Throwback #2000 #PremiereNight #XMen20thAnniversary

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

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Поклонники знаменитости засыпали ее восхищенными комментариями. "Вы вообще стареете?", "На всей планете нет женщины красивее тебя!",  "Потрясающая", "Очень сексуальная", "Не верится, что этот снимок сделан в 2000", - пишут подписчики актрисы.

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Все по теме:

Холли Берри, Стиль, Актриса, Образ, Наряд.

Автор:

Телеграф
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