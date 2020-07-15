Назад в 2000-е: Холли Берри поразила фанатов шикарной фигурой на архивном снимке

Смотря на снимок 20-летней давности, трудно поверить своим глазам, ведь актриса и сейчас находится в прекрасной форме. Вообще, складывается ощущение, что этот снимок сделан буквально вчера, на какой-нибудь вечеринке или концерте.
На архивном кадре Холли предстала в смелом образе. Актриса надела верх от бикини, такого же цвета брюки и черную прозрачную блузу сверху. Такой наряд подчеркнул роскошную фигуру Берри.
"Бикини АБСОЛЮТНО может быть топом наряда, если оно со стразами, окей?", — подписала пост кинозвезда, призывая своих фанаток использовать бюстгальтер от купальника как часть образа, наряда.
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Since you asked - a bikini can ABSOLUTELY be a top if it’s bedazzled, OK?? #Throwback #2000 #PremiereNight #XMen20thAnniversary
Поклонники знаменитости засыпали ее восхищенными комментариями. "Вы вообще стареете?", "На всей планете нет женщины красивее тебя!", "Потрясающая", "Очень сексуальная", "Не верится, что этот снимок сделан в 2000", - пишут подписчики актрисы.