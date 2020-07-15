Назад в 2000-е: Холли Берри поразила фанатов шикарной фигурой на архивном снимке

Голливудская кинозвезда поделилась на странице в Instagram архивным снимком с премьеры фильма Люди Икс, которая состоялась в 2000 году. Это фото Холли Берри опубликовала в честь 20-летия с дня выхода картины на большие экраны.

Смотря на снимок 20-летней давности, трудно поверить своим глазам, ведь актриса и сейчас находится в прекрасной форме. Вообще, складывается ощущение, что этот снимок сделан буквально вчера, на какой-нибудь вечеринке или концерте.

На архивном кадре Холли предстала в смелом образе. Актриса надела верх от бикини, такого же цвета брюки и черную прозрачную блузу сверху. Такой наряд подчеркнул роскошную фигуру Берри.

"Бикини АБСОЛЮТНО может быть топом наряда, если оно со стразами, окей?", — подписала пост кинозвезда, призывая своих фанаток использовать бюстгальтер от купальника как часть образа, наряда.

Поклонники знаменитости засыпали ее восхищенными комментариями. "Вы вообще стареете?", "На всей планете нет женщины красивее тебя!", "Потрясающая", "Очень сексуальная", "Не верится, что этот снимок сделан в 2000", - пишут подписчики актрисы.